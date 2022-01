Novakova mama na robu solz prosila: Ne deportirajte ga, ni morilec niti kriminalec

"Ko sem prebirala časopise, sem izvedela, da obstaja možnost, da ga lahko deportirajo. Zelo sem zaskrbljena. Zavedamo se, da to še ni končano in vsi molimo, da ostane in da bo igral na turnirju. Upam, da vsi razmišljajo enako. Upam, da vaše ministrstvo, vlada in minister ne razmišljajo drugače," je v pogovoru z voditeljem oddaje Sunrise na avstralski televiziji Channel 7 poudarila Novakova mama . "Ne deportirajte ga, on je teniški igralec, ni politik, ni kriminalec, ni morilec, je zgolj teniški igralec, najboljši na svetu, pustite ga, da igra in da pokaže, kaj zna," je apelirala Dijana Đoković .

Voditelj je Novakovo mamo povprašal tudi o tem, zakaj je bil Đoković opažen v javnosti kljub pozitivnemu testu, ki naj bi ga oddal 16. decembra. "Verjetno ni vedel, ko je ugotovil, da je pozitiven, je odšel v izolacijo. Zares ne morem več povedati o tem, najbolje, da vprašate njega," je dejala Dijana Đoković, ki je bila praktično skozi celoten pogovor na robu solz. Dodala je, da je zanjo vse skupaj zaključena knjiga, saj da je sodnik po sedmih urah zaslišanja oz. obravnave odločil, da Novak lahko ostane v Avstraliji, in da sama ne razume, da bi vse to zavrgel en človek v državi. "Mislim, da to ni pošteno, a iskreno ne poznam zakonov vaše države," je pojasnila.

Dotaknila se je tudi Novakove izbire, da se ne cepi proti covidu-19. "Poglejte. Novak je star 34, 35 let. Niti jaz kot njegova mama ne morem na to vplivati in nanj pritiskati. Ima svojo filozofijo življenja. Če tako razmišlja, lahko rečem. Vem, da je Novak najbolj zdrav fant na svetu, kot športnik. Skrbi za svoje telo tako zelo, da si nihče niti ne predstavlja, kako. Tako zelo je predan temu športu in temu, kar počne, torej igranju tenisa in želi si ostati na igrišču. Vem, da dela vse, da skrbi za svoje telo, da bi ostal zdrav. Ne razumem, v čem je težava, če se noče cepiti. To je njegova svobodna izbira. In vsak človek na tem planetu ima pravico, da izbira. To je človekova pravica. Ne morete ga prisiliti v to. Ne razumem, v čem je problem, če je zdrav. Lahko vsak dan naredi PCR-test," je dodala Novakova mama.