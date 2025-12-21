Nove odpovedi: Slovenija na rokometno EP brez 'pol ekipe'

Minuli četrtek je selektor moške rokometne reprezentance Uroš Zorman razkril seznam vabljenih igralcev na priprave. Med 22 imeni – izbral jih je lahko s širšega seznama 35 rokometašev, ki ga je vsaka reprezentanca Evropski rokometni zvezi (EHF) morala predati že pred časom - so manjkali številni rokometaši, ki so sodelovali na zadnjih akcijah izbrane vrste.

Slovenska izbrana vrsta bo tokrat brez nosilcev igre v sredini obrambe, Blaža Blagotinška (Flensburg Handewitt) in Boruta Mačkovška (Szeged). Oba bosta zaradi preobremenjenosti po dogovoru s selektorjem izpustila letošnjo reprezentančno akcijo, obstaja pa možnost, da se po potrebi ekipi pridružita naknadno. Manjkal bo tudi Miha Zarabec (Wisla Plock), ki je že tri tedne izven pogona, poškodovana pa sta tudi Matic Grošelj (Chambéry) in Tadej Kljun (LL Grosist Slovan).

V dneh po poslanem vabilu je postalo jasno, da reprezentanci, ne bosta mogla pomagati niti Mitja Janc in Jaka Malus. Prvi, ki igra v vrstah poljskega prvaka iz Plocka, je prestal detajlne preglede, ki so mu prižgali rdečo luč zaradi vnetja pubične kosti, Malus, ki igra v dresu skopskega Vardarja, pa ima poškodovano prednjo stegensko mišico.

Zorman se je zato odločil, da iz širšega seznama dodatno vpokliče Andraža Makuca, srednjega zunanjega rokometaša Celja Pivovarne Laško. Po reprezentančnem debiju na zadnji akciji, ko je Slovenija v Loznici odigrala pripravljalno tekmo proti Srbiji, bo 23-letnik prvič združil moči z dve leti starejšim bratom Domnom, že uveljavljenim reprezentantom.