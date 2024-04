'Nove olimpijske kolajne so dosegljive'

"Me smo orale ledino, olimpijske kolajne so osvojile tudi Lucija Polavder, Tina Trstenjak in Ana Velenšek, in od tukaj naprej delajo ostale. Vsako leto so kolajne na evropskih in svetovnih prvenstvih dosegljive. Marsikdo misli, da so olimpijske igre posebna tekma. V bistvu je to enaka tekma, v ozadju je ista organizacija in le tisti olimpijski spektakel okrog te tekme je nekaj več. Če se tekmovalec tega ne ustraši, lahko to izpelje," je ob robu evropskega prvenstva v Zagrebu dejala Urška Žolnir Jugovar.

Trenutno sta zvezdnici slovenske reprezentance Kaja Kajzer in Andreja Leški. "Zelo sem vesela za Kajo, da je na evropskem prvenstvu po vseh teh poškodbah spet prišla v finale. Dokazala je, da se lahko zbere, ko je treba. To veliko pove o njej. Glavo ima na pravem mestu in lahko poseže po najvišjih rezultatih. Andreja je to dokazovala že v preteklosti in zdaj je vse odvisno od tega, kako bodo potekale zaključne priprave."

In dobitnica olimpijskega zlata iz Londona 2012 dodaja: "Tudi z moje strani pomoč bo, če jo bo kdo potreboval, ne bom se pa silila v ospredje." Zase in nekdanje sotekmovalke pri Sankakuju pa si želi, da kolajne večno ostanejo v spominu: "Te so res trdo prigarane. Takrat smo odprli skrinjico in ven je skočila olimpijska kolajna. Potem se je to konstantno peljalo naprej. To se prenese na naslednje generacije, ki vidijo, da je s trdim delom in pravim razmišljanjem možno doseči vse."