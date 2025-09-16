Svetli način
Nove sprinterske dirke v Montrealu, Zandvoortu in Singapurju

Monaco, 16. 09. 2025 18.29 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA
Formula 1 bo prihodnje leto prvič gostila sprinterske dirke svetovnega prvenstva v Montrealu v Kanadi, Zandvoortu na Nizozemskem in Singapurju. Tako je razvidno iz koledarja, ki ga je objavila Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia). Leta 2026 bo na koledarju skupno šest sprinterskih dirk, vsaka z dolžino približno 100 kilometrov.

Prva kratka dirka nove sezone bo sredi marca v Šanghaju na Kitajskem; gostiteljska prizorišča bosta tudi Miami v ZDA in Silverstone v Angliji. Sprinterske dirke v sedanji obliki obstajajo v vrhunskem razredu motošporta od leta 2021. Trenutno zmagovalec prejme osem točk za svetovno prvenstvo, osmouvrščeni pa eno točko v skupni razvrstitvi formule 1. Na redni dirki za veliko nagrado zmagovalec prejme 25 točk.

Preberi še Verstappen zatrdil, da bo tudi v prihodnjem letu dirkal za Red Bull

Šef F1 Stefano Domenicali je pohvalil sprinterske dirke: "Sprint F1 je od svoje uvedbe leta 2021 pridobival na pozitivnem vplivu in priljubljenosti. S štirimi tekmovalnimi sejami namesto dveh med običajnim vikendom velike nagrade sprinti ponujajo več akcije vsak dan za naše navijače, partnerje za prenose in promotorje - kar povečuje obiskanost in gledanost."

Preberi še Vasseur še naprej na čelu Ferrarija v F1

"Sezona 2026 bo uvedla novo dobo predpisov, zato bodo tri nova prizorišča za sprint (Montreal, Zandvoort in Singapur) le še povečala dramo na stezi."

Pa to je neverjetno
16. 09. 2025 21.49
Sam še monako manjka pa bi bilo perfektno!
