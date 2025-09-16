Nove sprinterske dirke v Montrealu, Zandvoortu in Singapurju

Prva kratka dirka nove sezone bo sredi marca v Šanghaju na Kitajskem; gostiteljska prizorišča bosta tudi Miami v ZDA in Silverstone v Angliji. Sprinterske dirke v sedanji obliki obstajajo v vrhunskem razredu motošporta od leta 2021. Trenutno zmagovalec prejme osem točk za svetovno prvenstvo, osmouvrščeni pa eno točko v skupni razvrstitvi formule 1. Na redni dirki za veliko nagrado zmagovalec prejme 25 točk.
Šef F1 Stefano Domenicali je pohvalil sprinterske dirke: "Sprint F1 je od svoje uvedbe leta 2021 pridobival na pozitivnem vplivu in priljubljenosti. S štirimi tekmovalnimi sejami namesto dveh med običajnim vikendom velike nagrade sprinti ponujajo več akcije vsak dan za naše navijače, partnerje za prenose in promotorje - kar povečuje obiskanost in gledanost."
"Sezona 2026 bo uvedla novo dobo predpisov, zato bodo tri nova prizorišča za sprint (Montreal, Zandvoort in Singapur) le še povečala dramo na stezi."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.