Miši v teniškem hotelu: Putinceva se jezi, ministrica neomajna

Spet se je oglasil tudi prvi igralec sveta, Srb Novak Đoković, ki je bil zaradi pisma direktorju Australian Opna Craigu Tileyju, v katerem je prosil za sprostitev ukrepov, tarča številnih kritik. Đoković naj bi predlagal krajšo izolacijo in "preselitev v zasebne nastanitve s teniškimi igrišču", kar je močno ujezilo številne domačine. "Moje dobre namene do kolegov tekmovalcev v Melbournu so predstavili povsem napačno, in sicer kot sebične, težke in nehvaležne. To ne bi moglo biti dlje od resnice," je iz Adelajde sporočil Đoković. "Na trenutke, ko vidim, kako se vse razplete, se po navadi vprašam, če se ne bi raje umaknil in užival v tem, kar imam, ne da bi posvečal pozornosti težavam drugih ljudi," je dodal. Še posebej ostra sta bila nekdanji avstralski teniški igralec Sam Groth, ki je ocenil, da je bila Đokovićeva poteza "sebična in politična", medtem ko je kontroverzni domačin Nick Kyrgios o Srbu dejal, da je "kreten". Đoković je še dejal, da so za izkrivljanje informacij poskrbeli mediji, in da nihče v nobenem trenutku ni zahteval skrajšanja obdobja obvezne karantene.