Nove težave za Vranješa: po Henigmanu ostal še brez Mačkovška

"V tednu, ki je pred nami, nas čaka veliko dela. V šestih dneh bomo odigrali štiri zanimive tekme. Težko bo, a smo pozitivni," pravi slovenski selektor Ljubomir Vranješ . Kljub odsotnosti omenjenih igralcev slovenska vrsta priprave začenja zelo motivirana in polna pozitivne energije. V nedeljskem popoldnevu je že opravila trening, ki je v Slovenskih Konjicah minil v nekoliko okrnjeni zasedbi. Udeležila se ga je enajsterica vabljenih igralcev ( Klemen Ferlin , Urban Lesjak , Darko Cingesar , Jaka Malus , Gregor Potočnik , Rok Ovniček , Staš Skube , Miha Zarabec , Nejc Cehte , Gašper Marguč in Matic Suholežnik ), preostali pa se bodo ekipi pridružili danes pozno zvečer oziroma v ponedeljek.

Visokorasli Primorec Borut Mačkovšek , ki je pomemben adut slovenske igre na obeh straneh igrišča, si je že pred časom poškodoval gleženj, ki mu trenutno še ne omogoča normalnega treniranja. Že med tednom je sodelovanje na tokratni reprezentančni akciji moral odpovedati tudi drugi član madžarskega Pick Szegeda Nik Henigman , ki si je na torkovem treningu prav tako poškodoval gleženj, so v sporočilu za javnost zapisali pri RZS.

Že v torek slovensko vrsto čaka prvi preizkus. Na tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2022 se bo v Celju ob 20.10 pomerila s Poljsko, konec tedna pa se bodo v Berlinu v treh dneh zvrstile tekme z Alžirijo, Nemčijo in Švedsko, ki bodo dale imena dveh udeležencev letošnjih poletnih olimpijskih iger. "Teden bo naporen, a takšna je pač trenutna situacija. Tekma s Poljsko nas je počakala zaradi težav s koronavirusom v novembrski akciji. Na drugi strani kvalifikacije za olimpijske igre vedno prinašajo nor ritem. Upam, da iz tega tedna odnesemo le najboljše in dobimo vse štiri tekme," je dejal Rok Ovniček.

Jaka Malus pa je dodal, da se je lepo vrniti v reprezentanco: "Igrati za svojo državo je posebna čast. Komaj sem čakal, da sem se pridružil ekipi. Prepričan sem, da bomo s celotno izbrano vrsto dali vse od sebe, da uresničimo naše cilje."