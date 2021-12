Novi predsednik FIA naj bi kaznoval Hamiltona

Lewis Hamilton in vodja ekipe Mercedesa Toto Wolff se nista udeležila slovesnosti ob podelitvi nagrad najboljšim dirkačem minule sezone zaradi dogodkov na zadnji dirki v Abu Dabiju. Pravila tega športa poveljujejo, da se morajo dogodka udeležiti trije najboljši dirkači prvenstva Formule 1. "Če je prišlo do kršitve, pri tem ne bom popuščal," je dejal Mohammed Ben Sulayem. "Pravila so pravila. Vem, da je Hamilton zares razočaran nad vsem, kar se je dogajalo. Lahko bi rekel, da je skrušen, a moramo preveriti, ali je prišlo do kakršne koli kršitve."