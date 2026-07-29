Novi predsednik Hrvaškega olimpijskega komiteja je Josip Vardović

Pred meseci je zaradi podkupovalnega škandala, v katerem sicer ni med osumljenci, s položaja predsednika HOO odstopil Zlatko Mateša , ki je to funkcijo prej opravljal 23 let in pol. V sredo so za njegovega naslednika izvolili 41-letnega kardiokirurga Josipa Vardovića , ki je od leta 2022 tudi predsednik hrvaške plavalske zveze. Za 15 glasov je premagal predsednika tekvando zveze Dragana Primorca .

Vardović je postal četrti in najmlajši vodja HOO v njegovi 35-letni zgodovini. Med njegovimi glavnimi cilji bosta vrnitev zaupanja v organizacijo, ki se je po aretaciji direktorja njenega olimpijskega programa znašla sredi korupcijske afere, in bolj transparentno upravljanje z javnim premoženjem.

Damirja Šegoto in njegovo ženo so pred dnevi aretirali v povezavi z afero 'Pavlek', Šegota naj bi prejemal podkupnine, njegova žena pa je obtožena pranja denarja. V središču večmilijonske goljufije, o kateri se v zadnjih dneh veliko govori, je Vedran Pavlek, nekdanji direktor alpskih reprezentanc, ki se pred organi pregona skriva v Kazahstanu. Pavlek je osumljen, da je iz proračuna smučarske zveze nezakonito izčrpal 30 milijonov evrov.