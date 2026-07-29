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Novi predsednik Hrvaškega olimpijskega komiteja je Josip Vardović

Zagreb, 29. 07. 2026 18.50 pred 11 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Josip Varvodić

Josip Vardović je novi predsednik Hrvaškega olimpijskega komiteja (HOO). Na glasovanju je z 81 glasovi premagal protikandidata Dragana Primorca, ki je prejel 68 glasov. Vardović bo krovno organizacijo vodil do konca olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028.

Pred meseci je zaradi podkupovalnega škandala, v katerem sicer ni med osumljenci, s položaja predsednika HOO odstopil Zlatko Mateša, ki je to funkcijo prej opravljal 23 let in pol. V sredo so za njegovega naslednika izvolili 41-letnega kardiokirurga Josipa Vardovića, ki je od leta 2022 tudi predsednik hrvaške plavalske zveze. Za 15 glasov je premagal predsednika tekvando zveze Dragana Primorca.

Josip Varvodić
Josip Varvodić
FOTO: Profimeda

Vardović je postal četrti in najmlajši vodja HOO v njegovi 35-letni zgodovini. Med njegovimi glavnimi cilji bosta vrnitev zaupanja v organizacijo, ki se je po aretaciji direktorja njenega olimpijskega programa znašla sredi korupcijske afere, in bolj transparentno upravljanje z javnim premoženjem.

Damirja Šegoto in njegovo ženo so pred dnevi aretirali v povezavi z afero 'Pavlek', Šegota naj bi prejemal podkupnine, njegova žena pa je obtožena pranja denarja. V središču večmilijonske goljufije, o kateri se v zadnjih dneh veliko govori, je Vedran Pavlek, nekdanji direktor alpskih reprezentanc, ki se pred organi pregona skriva v Kazahstanu. Pavlek je osumljen, da je iz proračuna smučarske zveze nezakonito izčrpal 30 milijonov evrov.

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