Novi predsednik Hrvaškega olimpijskega komiteja je Josip Vardović

Pred meseci je zaradi podkupovalnega škandala, v katerem sicer ni med osumljenci, s položaja predsednika HOO odstopil Zlatko Mateša, ki je to funkcijo prej opravljal 23 let in pol. V sredo so za njegovega naslednika izvolili 41-letnega kardiokirurga Josipa Vardovića, ki je od leta 2022 tudi predsednik hrvaške plavalske zveze. Za 15 glasov je premagal predsednika tekvando zveze Dragana Primorca.
Vardović je postal četrti in najmlajši vodja HOO v njegovi 35-letni zgodovini. Med njegovimi glavnimi cilji bosta vrnitev zaupanja v organizacijo, ki se je po aretaciji direktorja njenega olimpijskega programa znašla sredi korupcijske afere, in bolj transparentno upravljanje z javnim premoženjem.
Damirja Šegoto in njegovo ženo so pred dnevi aretirali v povezavi z afero 'Pavlek', Šegota naj bi prejemal podkupnine, njegova žena pa je obtožena pranja denarja. V središču večmilijonske goljufije, o kateri se v zadnjih dneh veliko govori, je Vedran Pavlek, nekdanji direktor alpskih reprezentanc, ki se pred organi pregona skriva v Kazahstanu. Pavlek je osumljen, da je iz proračuna smučarske zveze nezakonito izčrpal 30 milijonov evrov.
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