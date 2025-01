Novi trener Krimovk: Zdi se, kot da je neka meja, čez katero ne moremo

Rokometašice Krima Mercatorja so utrpele že peti zaporedni poraz v Ligi prvakinj. Tokrat so premoč morale priznati madžarskemu Ferencvarošu, proti rokometašicam iz Budimpešte so klonile z 22:27. Razlog za poraz v taboru Krima vidijo predvsem v neučinkovitem napadu, zadovoljni pa so z borbeno igro v obrambi. Nova tekma za Ljubljančanke bo na sporedu že v soboto, čaka jih težko gostovanje v Bukarešti.

Novi trener Krimovk Ambros Martin je vodenje Krimovk začel s porazom proti favoriziranem Ferencvarošu, a je kljub končnemu izidu opazil veliko pozitivnega v igri svojih varovank. "Trenutno smo blizu zmagam, a zdi se, kot da je neka meja, čez katero ne moremo. Tudi danes je bilo tako. V drugem polčasu smo imeli priložnost, odlično smo odigrali v obrambi, toda nismo je uspeli izkoristiti za hitre protinapade, saj smo imeli v napadu težave proti nasprotnikovi obrambi," je z analizo tekme začel Španec.

Ambros Martin FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Prepričan je, da Ljubljančank ne loči veliko od uspeha in verjame, da bo njegova ekipa prej kot slej začela kazati boljše predstave. "Mislim, da lahko gradimo od tu naprej. Naši cilji se niso spremenili: kar najbolje pripraviti ekipo in pokazati najboljšo možno igro, le vprašanje časa je, kdaj bomo to dosegli," poudarja.

Tudi Ana Gros, ki je bila s šestimi zadetki najboljša strelka tekme, je pohvalila igro v obrambi in opozorila na neučinkovitost Ljubljančank v napadu. "Ne glede na to, da je bilo na koncu pet golov razlike, sta nam mogoče zmanjkali samo dve žogi, celo tekmo smo bili zraven. Res smo se borile in dobro igrale v obrambi, šepalo pa je predvsem v napadu."

Ana Gros je bila najboljša strelka na tekmi s Ferencvarošem FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Zdi se mi, da smo se prehitro odločale za strele proti vratom. Tudi one so odlično odigrale v obrambi, imele so odlično vratarko. Me smo se na trenutke mučile v napadu in nismo bile disciplinirane, predvsem takrat, ko smo imele priložnosti priti zgolj na gol zaostanka," je predstavo proti Ferencvarošu ocenila kapetanka.

Tjaša Stanko pa meni, da bi tudi v obrambi lahko odigrale bolje. "Naredile smo preveč napak v obrambi in to je bil razlog za poraz. Če bi se malo večkrat ubranile, bi lahko dale kakšen lažji gol in bi bile bližje," je dejala v našem studiu takoj po koncu tekme. Obračun so zaznamovale tudi sodniške odločitve. Krimovke pet minut pred koncem ostale brez Tamare Horaček, ki je tretjič prejela kazen dvominutne izključitve in tako tekmo z rdečim kartonom zaključila na klopi. A Ljubljančanke se pri razlogih za poraz ne sklicujejo na sojenje. "Priložnosti smo imele, ampak so bile zapravljene. Ne glede na sodnike, mislim, da smo imele vse v naših rokah, ampak nismo naredile dovolj," priznava Stanko, ki je na tekmi dosegla dva zadetka.

Statistika tekme Krim Mercator - Ferencvaroš FOTO: Sofascore.com icon-expand