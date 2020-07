Novinci v NHL se bodo imenovali Seattle Kraken

V četrtek so objavili promocijski video, v katerem so predstavili zgodovino Seattla, mesta v državi Washington na severozahodu ZDA. Ker je pristaniško mesto, so za ekipo iskali tudi ime, ki je povezano z morjem.

Nekoliko presenetljivo so se odločili za Kraken, ime, ki ga večina v klubu niti ni poznala in predstavlja mistično morsko bitje. Prvotni mit o kraknu sicer izvira iz Skandinavije in pogosto prikazuje orjaško bitje kot pošast podobno lignju.

"Legenda iz globokega morja se prebuja,"so v videu sporočili predstavniki kluba, ki jih je NHL med svoje sprejela leta 2018 in ki so morali za franšizo plačati 650 milijonov dolarjev. Za razliko od večine moštev v ligi, ki imajo imena v množini, je Kraken v ednini.