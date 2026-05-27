Novo poglavje celjsko-ljubljanskega spopada: Slovan brani, pivovarji napadajo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ljubljančani in Celjani so v sezoni 2025/26 odigrali tri medsebojne tekme, na prav vseh od njih pa se je odvijal izenačen in neusmiljen boj za vsak košček igrišča. Zasedba iz slovenske prestolnice je zmagala na obeh tekmah v državnem prvenstvu, v Celju z 31:29, na Kodeljevem s 34:31, na aprilskem zaključnem turnirju za slovenski pokal v dvorani Tivoli pa je ekipa iz knežjega mesta na polfinalni tekmi po izvajanju sedemmetrovk zmagala s 35:34.

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanska zasedba je v končnici za prvaka v skupini A po dvakrat premagala Slovenj Gradec, Gorenje Velenje in Škofjo Loko, dobila je tudi obe polfinalni tekmi proti Trimu iz Trebnjega s 37:36 in 31:30. Celjska ekipa je v skupini B po dvakrat premagala Krko in Jeruzalem Ormož, proti Trimu iz Trebnjega pa enkrat zmagala in izgubila. V polfinalni seriji proti Slovenj Gradcu je dosegla dve zmagi, na prvi z 41:36 ter na odločilni tretji s 37:35, na drugi pa je klonila s 30:31.

Finalni niz se bo začela v sredo, 27. maja ob 19.00 na Kodeljevem, nadaljevala pa v nedeljo ob 17.30 v dvorani Zlatorog. Za tretje mesto se bosta pomerila RK Trimo Trebnje in RK Slovenj Gradec. Prva tekma bo na sporedu v sredo, 27. maja, ob 18.00 v Trebnjem, druga v nedeljo, 31. maja, ob 18.30 v Slovenj Gradcu, morebitna tretja pa v soboto, 6. junija, znova v Trebnjem.

Klemen Luzar FOTO: David Valant

"Pred nami je zadnje dejanje sezone in zagotovo najpomembnejša tekma. Pričakujemo kakovostnega nasprotnika, ki ga zelo dobro poznamo, enako pa tudi oni poznajo nas. Za nas bo ključno, da ostanemo zbrani vseh 60 minut – predvsem z disciplinirano igro in dobro realizacijo," je za uradno spletno stran RZS dejal Nebojša Bojić.

Nebojša Bojić FOTO: Damjan Žibert