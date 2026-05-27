Novo poglavje celjsko-ljubljanskega spopada: Slovan brani, pivovarji napadajo

Ljubljančani in Celjani so v sezoni 2025/26 odigrali tri medsebojne tekme, na prav vseh od njih pa se je odvijal izenačen in neusmiljen boj za vsak košček igrišča. Zasedba iz slovenske prestolnice je zmagala na obeh tekmah v državnem prvenstvu, v Celju z 31:29, na Kodeljevem s 34:31, na aprilskem zaključnem turnirju za slovenski pokal v dvorani Tivoli pa je ekipa iz knežjega mesta na polfinalni tekmi po izvajanju sedemmetrovk zmagala s 35:34.
Ljubljanska zasedba je v končnici za prvaka v skupini A po dvakrat premagala Slovenj Gradec, Gorenje Velenje in Škofjo Loko, dobila je tudi obe polfinalni tekmi proti Trimu iz Trebnjega s 37:36 in 31:30. Celjska ekipa je v skupini B po dvakrat premagala Krko in Jeruzalem Ormož, proti Trimu iz Trebnjega pa enkrat zmagala in izgubila. V polfinalni seriji proti Slovenj Gradcu je dosegla dve zmagi, na prvi z 41:36 ter na odločilni tretji s 37:35, na drugi pa je klonila s 30:31.
Finalni niz se bo začela v sredo, 27. maja ob 19.00 na Kodeljevem, nadaljevala pa v nedeljo ob 17.30 v dvorani Zlatorog. Za tretje mesto se bosta pomerila RK Trimo Trebnje in RK Slovenj Gradec. Prva tekma bo na sporedu v sredo, 27. maja, ob 18.00 v Trebnjem, druga v nedeljo, 31. maja, ob 18.30 v Slovenj Gradcu, morebitna tretja pa v soboto, 6. junija, znova v Trebnjem.
"Pred nami je zadnje dejanje sezone in zagotovo najpomembnejša tekma. Pričakujemo kakovostnega nasprotnika, ki ga zelo dobro poznamo, enako pa tudi oni poznajo nas. Za nas bo ključno, da ostanemo zbrani vseh 60 minut – predvsem z disciplinirano igro in dobro realizacijo," je za uradno spletno stran RZS dejal Nebojša Bojić.
"Celotno sezono smo si želeli priti do te točke, na kateri smo zdaj – do finala in možnosti, da se borimo za naslov državnih prvakov. Tako kot vedno moramo zaupati vase in na igrišču po najboljših močeh izpeljati dogovorjene naloge. Motivacije in želje zagotovo ne bo manjkalo. Pred nami sta za zdaj dva izjemna obračuna in verjeti moramo, da nam lahko uspe osvojiti naslov državnih prvakov," pa je povedal stratreg Celjanov Klemen Luzar.
