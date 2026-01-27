Naslovnica
Drugi športi

Novo poglavje sosedskega rokometnega rivalstva: gre za polfinale EP

Malmö, 27. 01. 2026 06.19 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Hrvaška - Slovenija

Rokometna reprezentanca Slovenije se bo v glavnem delu Evropskega prvenstva v švedskem Malmöju pomerila proti Hrvaški. Sosedski obračun že nasploh prinaša dodaten motiv obema zasedbama, še toliko bolj pa v lovu na polfinalno vstopnico. Na šestmetrski liniji se mu bo po dveh tekmah prepovedi pridružil Matic Suholežnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav ima Slovenija vse v svojih rokah, razplet ostalih tekem nedeljskega večera ni ravno pomagal izbrani vrsti v smislu kalkulacij ob iskanju poti do polfinala. Položaj v skupini je namreč zelo zapleten, saj imajo Islandija, Švedska, Slovenija in Hrvaška po štiri točke, medtem ko sta realno brez možnosti za pot v danski Herning, kjer bo zaključek prvenstva, Švica in Madžarska s po eno točko.

Zadnji medsebojni obračun Slovenije in Hrvaške v Zagrebu, šlo je za SP, so dobili naši južni sosedi.
FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

Različic, kako v polfinale, je še precej, a najlažja je predvsem ta, da imata obe tekmi oznako "biti ali ne biti", začenši s Hrvati. "Pogovarjali smo se po tekmi, kako smo imeli tako na EP 2020 kot na zadnjih olimpijskih igrah ogromno sreče s temi kalkulacijami, tukaj jih pač ne bo. Čakata nas še dva finala pred finalom. Proti Madžarski smo ga že dobili, zdaj je na vrsti drugi in le s tako miselnostjo moramo iti v tekmo," je dejal krožni napadalec Kristjan Horžen.

Kot pravi, je ritem tekem na prvenstvu "brutalen", a za vse enak. "Seveda smo utrujeni, a 70 odstotkov priprave je v glavah. Skušamo se čim bolje pripraviti, sploh psihično. Kar smo doslej naredili, je že velik rezultat, a škoda bi bilo tako priložnost izpustiti iz rok," je za spletno stran RZS odločno dodal član nemškega Gummersbacha.

Kristjan Horžen
FOTO: RZS
FOTO: RZS

Slovenija se je doslej s Hrvaško na EP pomerila petkrat, zabeležila je dve zmagi ob treh porazih. Nazadnje sta se zasedbi na prvenstvu stare celine srečali v srbskem Vršcu pred 14 leti, ko je bila Hrvaška boljša za dva gola. Med kasnejšimi obračuni na velikih tekmovanjih pa Slovenijo z optimizmom navdajata predvsem preobrat za tretje mesto na SP 2017 v Franciji ter zmaga v skupinskem delu olimpijskih iger v Parizu. Zadnji vroč medsebojni obračun pa je z lanskega svetovnega prvenstva, ko je Hrvaška slavila z 29:26.

Tudi tega dvoboja se Horžen še kako spominja, tudi zaradi vročega vzdušja in dogajanja na sami tekmi. Vseeno verjame, da je v Malmöju Slovenija sposobna premagati Hrvaško. "Pričakujem zelo težko tekmo, še posebej zato, ker jim je dominanten del igre obramba. Igrajo zelo čvrsto, še posebej težko pa je prebijati njihovo obrambo 5-1. Vseeno mislim, da imamo dovolj kakovosti, da se jim zoperstavimo. Pogledali si bomo analizo, a že tako skrivnosti med reprezentancama ni," je za uradno spletno stran RZS zaključil Horžen.

Uroš Zorman s svojimi varovanci.
FOTO: RZS
FOTO: RZS

Na šestmetrski liniji se mu bo po dveh tekmah prepovedi pridružil Matic Suholežnik. Slednji je bil izključen proti Ferskim otokom v prvem delu, kasneje pa je disciplinska komisija slovenskega velikana še dodatno kaznovala. "Upam, da bom prišel prav, a na koncu je to odločitev selektorja. Mogoče se je v njegovih očeh nekdo bolj izkazal v teh tekmah, ko me ni bilo. Seveda želim igrati in če bom dobil priložnost, bom dal vse od sebe," bo potrpežljivo na svoje minute, predvsem v obrambi, čakal Suholežnik.

Vsaka moč bo prišla še kako prav, kot dodaja Domen Makuc. Na zadnji tekmi so ga Madžari dobro ustavljali, a so imeli zaradi poudarka na njem več prostora drugi. "Pomembna je ekipa," pa je isti sapi dejal odlični Primorec. Tudi sam se zaveda, da kalkulacije pred tekmo s Hrvati niso potrebne.

"Osredotočiti se moramo nase, vse imamo v svojih rokah. Če dobimo obe tekmi, smo v polfinalu in to je naš cilj. Zagotovo bomo šli tudi v ti dve tekmi na polno in upali na naš dober dan. Če bomo dobro začeli, bo samozavest zrasla. Upam na čim manj črnih minut, da bomo ritem držali celo tekmo," je izpostavil 25-letni organizator igre.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet slovenija hrvaška ep

