Novo priznanje: Slovenija nosilka žreba svetovnega prvenstva

Poleg Slovenije bodo v žreb iz prvega bobna vstopile še reprezentance Danske, Španije, Hrvaške, Norveške, Nemčije, Portugalske in Švedske. Drugi boben sestavljajo Egipt, Argentina, Avstrija, Madžarska, Tunizija, Alžirija, Katar in Belorusija, tretjega Islandija, Brazilija, Urugvaj, Češka, Francija, Južna Koreja, Japonska in Bahrajn, četrtega pa Angola, Zelenortski otoki, Maroko, Kongo, Poljska, Rusija, zmagovalec prvenstva Severne Amerike in Karibov ter najboljša izbrana vrsta dodatnega kvalifikacijskega turnirja za področje Južne in Srednje Amerike. Zadnji imeni udeležencev bosta znani najkasneje do 31. oktobra, do katerega so pri IHF-u zavoljo pandemije koronavirusa podaljšali rok za izvedbo tekmovanj. Medtem ko je dodatni kvalifikacijski turnir v Salvadorju predviden med 19. in 25. oktobrom, termin severnoameriškega in karibskega prvenstva v Mehiki še ni znan. Na mundialu, ki bo potekal med 13. in 31. januarjem prihodnje leto, bo prvič v zgodovini nastopilo 32 ekip. Žreb bo iz vsakega bobna v skupine, od A do H, posadil eno izmed reprezentanc. V Egiptu so v namen gostiteljstva 27. svetovnega prvenstva krepko zavihali rokave in zgradili tri popolnoma nove dvorane, in sicer v Borg El Arabu v Aleksandriji, Mestu 6. oktobra v Gizi ter od leta 2015 novonastajajočem mestu, ki leži 45 kilometrov vzhodno od Kaira. Četrta lokacija tekmovanja bo prav egiptovska prestolnica, kjer bo reprezentance pričakalo največje prizorišče. Če novozgrajene dvorane sprejmejo od 4500 do 7000 ljudi, dvorana v Kairu, ki je del velikega športnega kompleksa, omogoča spremljanje tekem več kot 16 tisoč obiskovalcem.