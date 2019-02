Novo, rdeče-črno orožje predstavil še Ferrari

Potem ko so vse večje ekipe svetovnega prvenstva formule 1 svoje dirkalnike za novo sezono razkrile v prejšnjih dneh, so danes to storili še pri Ferrariju. Italijani upajo, da bo dirkalnik z oznako SF90 končal desetletno sušo, kar zadeva naslov svetovnega prvaka. Tega bosta skušala doseči Nemec Sebastian Vettel in Monačan Charles Leclerc.

Ferrari je bil v letu 2018 hitrostno konkurenčen zmagovalnemu Mercedesu, a so rdeče kaznovale napake tako Vettla kot ekipe. Nov šef ekipe Mattia Binotto je dejal, da je novi dirkalnik, znova seveda v tradicionalno rdeči barvi, razvoj lanskega modela in da ni revolucionaren. Pravi, da se je ekipa potrudila, da bi dosegla novo, višjo raven.