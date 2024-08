Novo (veliko) presenečenje: Popyrin izločil Đokovića

Razlog za to naj bi bil tudi olimpijski nastop: "Očitno se je to poznalo. Za osvojitev zlata sem porabil veliko energije in res sem prišel v New York, a se psihično in fizično nisem počutil svežega. Ampak prav zato, ker je to US Open, sem prišel sem in poskušal pokazati najboljšo igro. Nisem imel fizičnih težav, manjkala mi je le energija."

Za Srba današnji poraz pomeni tudi sezono brez novega naslova za veliki slam. V Avstraliji je prišel do polfinala, v Franciji mu je nastop preprečila poškodba kolena, v Wimbledonu pa nato ni bil dovolj svež, da bi zmago preprečil Alcarazu. "Igral sem zelo dober tenis. Zame je prav neverjetno, da sem v četrtem krogu, potem ko sem ugnal najboljšega igralca vseh časov," pa je po tekmi dejal Popyrin, ki ga je ob igrišču spremljal nekdanji avstralski zvezdnik Lleyton Hewitt, prav tisti igralec, ki je Đokovića premagal v tretjem krogu tega turnirja leta 2006.