Novo veliko presenečenje: Zheng izločila Igo Swiatek

Zheng Qinwen, olimpijska prvakinja iz Pariza in nekdanja četrta igralka sveta, je poskrbela za še en izjemen preobrat. Po težavah po lanski operaciji komolca se je v New Yorku prikazala v izjemni luči. Kitajka je že v prejšnjem krogu šokirala Američanko Madison Keys. Proti šestkratni zmagovalki turnirjev za grand slam Igi Swiatek je v prvem nizu zaostajala z 0:5, nato pa znova nanizala sedem iger po vrsti. V drugem nizu je nato dvakrat odvzela servis Poljakinji in si zagotovila boj za polfinale.

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Zheng je postala prva kvalifikantka, ki je premagala Swiatek na turnirju za veliki slam. Poljakinja, ki je pred dvema letoma v Parizu proti Zheng izgubila boj za olimpijski naslov, je stadion Arthur Ashe zapustila v solzah. Zheng je tudi prva igralka, ki se je po Britanki Emmi Raducanu leta 2021 iz kvalifikacij prebila v četrtfinale OP ZDA, zadnjega turnirja za veliki slam v sezoni. Raducanu je nato osvojila naslov. Kitajka se bo v naslednjem krogu pomerila z drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Ribakino. Zmagovalka letošnjega OP Avstralije je gladko premagala poškodovano japonsko zvezdnico Naomi Osaka v vsega 66 minutah. Ribakina ne lovi le svojega tretjega naslova na turnirjih za grand slam. Če bo premagala Zheng in se uvrstila v polfinale, bo na vrhu svetovne lestvice zamenjala Arino Sabalenka, tudi če bi Belorusinja na OP ZDA osvojila tretji zaporedni naslov.

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Domačinka, četrta nosilka Coco Gauff se je prvič po osvojitvi naslova leta 2023 uvrstila v četrtfinale, potem ko je premagala 18-letno ameriško najstnico srbskega rodu Ivo Jović s 6:1 in 6:4. Gauff se bo v naslednjem krogu pomerila s peto nosilko in zmagovalko OP Francije Rusinjo Miro Andrejevo, ki je premagala Anastasijo Potapovo, ki igra za Avstrijo. Zverev je znova sklenil dogajanje na osrednjem igrišču, na katerem je premagal 21. nosilca Italijana Luciana Darderija s 6:2, 6:2 in 7:6 (3). Zmagovalec OP Francije je postal stalnica poznih večernih terminov. Gladko je dobil prva dva niza, preden je Darderi dvignil raven igre in izsilil podaljšano igro v tretjem nizu. Zverev si je nato priigral zaključno žogico in dvoboj pred polnočjo končal z asom. Za mesto v polfinalu se bo pomeril z Boticom van de Zandschulpom. Nizozemec je ubranil zaključno žogico in po zaostanku dveh nizov premagal Francoza Arthurja Geo. Dvoboj je trajal pet ur in 13 minut.

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Sanjski prvenec Alexandra Blockxa se je nadaljeval z borbeno zmago nad Argentincem Franciscom Cerundolom. Enaindvajsetletnik je postal prvi Belgijec, ki se je uvrstil med najboljših osem na turnirju US Open. V naslednjem krogu se bo pomeril s Karenom Hačanovom, potem ko je Rus izločil 14. nosilca, Američana Learnerja Tiena. Slovenec Žiga Šeško je na mladinskem turnirju v New Yorku med pari z Brazilcem Gutom preskočil prvo oviro. Prva nosilca sta z 2:0 premagala italijansko navezo Filippo Alfano - Raffaele Ciurnelli. Njuna tekmeca v osmini finala bosta Američana Teodor Davidov in Tyler Lee.

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OP ZDA, grand slam (93,2 milijona evrov):