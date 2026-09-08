Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Novo veliko presenečenje: Zheng izločila Igo Swiatek

New York, 08. 09. 2026 08.08 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V.
heng Qinwen

Kitajska teniška igralka Zheng Qinwen je na odprtem prvenstvu ZDA poskrbela za novo presenečenje. V osmini finala je premagala nekdanjo številko 1 Igo Swiatek in si zagotovila četrtfinalni dvoboj z Jeleno Ribakino. Prvi nosilec v moški konkurenci Alexander Zverev se je brez težav prebil med najboljših osem.

Zheng Qinwen, olimpijska prvakinja iz Pariza in nekdanja četrta igralka sveta, je poskrbela za še en izjemen preobrat. Po težavah po lanski operaciji komolca se je v New Yorku prikazala v izjemni luči.

Kitajka je že v prejšnjem krogu šokirala Američanko Madison Keys. Proti šestkratni zmagovalki turnirjev za grand slam Igi Swiatek je v prvem nizu zaostajala z 0:5, nato pa znova nanizala sedem iger po vrsti. V drugem nizu je nato dvakrat odvzela servis Poljakinji in si zagotovila boj za polfinale.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zheng je postala prva kvalifikantka, ki je premagala Swiatek na turnirju za veliki slam. Poljakinja, ki je pred dvema letoma v Parizu proti Zheng izgubila boj za olimpijski naslov, je stadion Arthur Ashe zapustila v solzah. Zheng je tudi prva igralka, ki se je po Britanki Emmi Raducanu leta 2021 iz kvalifikacij prebila v četrtfinale OP ZDA, zadnjega turnirja za veliki slam v sezoni. Raducanu je nato osvojila naslov.

Kitajka se bo v naslednjem krogu pomerila z drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Ribakino. Zmagovalka letošnjega OP Avstralije je gladko premagala poškodovano japonsko zvezdnico Naomi Osaka v vsega 66 minutah. Ribakina ne lovi le svojega tretjega naslova na turnirjih za grand slam. Če bo premagala Zheng in se uvrstila v polfinale, bo na vrhu svetovne lestvice zamenjala Arino Sabalenka, tudi če bi Belorusinja na OP ZDA osvojila tretji zaporedni naslov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Domačinka, četrta nosilka Coco Gauff se je prvič po osvojitvi naslova leta 2023 uvrstila v četrtfinale, potem ko je premagala 18-letno ameriško najstnico srbskega rodu Ivo Jović s 6:1 in 6:4. Gauff se bo v naslednjem krogu pomerila s peto nosilko in zmagovalko OP Francije Rusinjo Miro Andrejevo, ki je premagala Anastasijo Potapovo, ki igra za Avstrijo. Zverev je znova sklenil dogajanje na osrednjem igrišču, na katerem je premagal 21. nosilca Italijana Luciana Darderija s 6:2, 6:2 in 7:6 (3).

Zmagovalec OP Francije je postal stalnica poznih večernih terminov. Gladko je dobil prva dva niza, preden je Darderi dvignil raven igre in izsilil podaljšano igro v tretjem nizu. Zverev si je nato priigral zaključno žogico in dvoboj pred polnočjo končal z asom. Za mesto v polfinalu se bo pomeril z Boticom van de Zandschulpom. Nizozemec je ubranil zaključno žogico in po zaostanku dveh nizov premagal Francoza Arthurja Geo. Dvoboj je trajal pet ur in 13 minut.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sanjski prvenec Alexandra Blockxa se je nadaljeval z borbeno zmago nad Argentincem Franciscom Cerundolom. Enaindvajsetletnik je postal prvi Belgijec, ki se je uvrstil med najboljših osem na turnirju US Open. V naslednjem krogu se bo pomeril s Karenom Hačanovom, potem ko je Rus izločil 14. nosilca, Američana Learnerja Tiena.

Slovenec Žiga Šeško je na mladinskem turnirju v New Yorku med pari z Brazilcem Gutom preskočil prvo oviro. Prva nosilca sta z 2:0 premagala italijansko navezo Filippo Alfano - Raffaele Ciurnelli. Njuna tekmeca v osmini finala bosta Američana Teodor Davidov in Tyler Lee.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

OP ZDA, grand slam (93,2 milijona evrov):

- moški, osmina finala:

Alexander Blockx (Bel/28) - Francisco Cerundolo (Arg/24) 6:3, 4:6, 7:5, 7:5;

Botic Van De Zandschulp (Niz) - Arthur Gea (Fra) 3:6, 6:7 (0), 7:6 (7), 7:6 (3), 6:4;

Karen Hačanov (Rus) - Learner Tien (ZDA/14) 7:5, 4:6, 6:7 (6), 6:1, 6:4;

Alexander Zverev (Nem/1) - Luciano Darderi (Ita/21) 6:2, 6:2, 7:6 (3);

- ženske, 4. krog:

Mira Andrejeva (Rus/5) - Anastasia Potapova (Avt/24) 5:7, 6:4, 6:3;

Qinwen Zheng (Kit) - Iga Swiatek (Pol/8) 7:5, 6:3;

Jelena Ribakina (Kaz/2) - Naomi Osaka (Jap/13) 6:1, 6:4;

Coco Gauff (ZDA/4) - Iva Jović (ZDA/14) 6:1, 6:4.

tenis op zda osmina finala iga swiatek zheng qinwen

Pajenk: Želja je medalja, a gremo tekmo po tekmo

24ur.com Kitajka Dženg v polfinalu presenetila prvo igralko sveta
24ur.com Alcaraz gladko opravil s Kitajcem Junchengom, Swiatkova se poslavlja
24ur.com Branilka naslova na OP ZDA izpadla, Đoković gladko naprej
24ur.com Sabalenka v polfinalu neznosno vročega in soparnega New Yorka
24ur.com Iga Swiatek zmagovalka turnirja v Dohi
24ur.com Vroč in soparen New York ter Taylor Fritz nista bila kos Đokoviću
24ur.com Jorgića je ustavil šele prvi igralec sveta
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pred vsemi ji je priznal, kaj vse je storila za njuni hčerki
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Starši delajo to napako, zaradi katere otroci zvečer težje zaspijo
Starši delajo to napako, zaradi katere otroci zvečer težje zaspijo
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
zadovoljna
Portal
Obudila kultno obleko iz leta 2003, ki je navduševala že Gisele Bündchen
Dnevni horoskop: Device potrebujejo sproščenost, dvojčki iščejo skrite pomene
Dnevni horoskop: Device potrebujejo sproščenost, dvojčki iščejo skrite pomene
Pozabite na neonske odtenke: to so barve nohtov, ki bodo zaznamovale jesen
Pozabite na neonske odtenke: to so barve nohtov, ki bodo zaznamovale jesen
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
vizita
Portal
Hepatolog vsakemu bolniku z zamaščenimi jetri svetuje to
September prinaša sezonske okužbe: katere bolezni so najpogostejše in kako se zaščititi
September prinaša sezonske okužbe: katere bolezni so najpogostejše in kako se zaščititi
Ateroskleroza ali arterioskleroza? To je ključna razlika, ki jo morate poznati
Ateroskleroza ali arterioskleroza? To je ključna razlika, ki jo morate poznati
Kašelj in vneto grlo: naravni načini, ki lahko pomagajo ublažiti težave
Kašelj in vneto grlo: naravni načini, ki lahko pomagajo ublažiti težave
cekin
Portal
Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Razpisanih devet štipendij organov javne uprave za dijake
Razpisanih devet štipendij organov javne uprave za dijake
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
moskisvet
Portal
Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Umetne ali naravne? Prsi priljubljene vplivnice sprožile ugibanja
Umetne ali naravne? Prsi priljubljene vplivnice sprožile ugibanja
Če pogoltneš žvečilni gumi, ostane v telesu 7 let?
Če pogoltneš žvečilni gumi, ostane v telesu 7 let?
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
dominvrt
Portal
5 sobnih rastlin, ki bodo vaš dom ovile v jesenske barve
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Če vaš sušilni stroj kaže te znake, ukrepajte takoj
Če vaš sušilni stroj kaže te znake, ukrepajte takoj
okusno
Portal
Popolna omaka za čufte, ki vas bo popeljala v otroštvo
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929