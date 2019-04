Novogoričanke na tretji tekmi pokazale zobe, finale ostaja odprt

Hiter odgovor domačink

Anita Sobočan, ki prav tako ni blestela, je tekmo odprla z asom, ko je blok za 4 : 1 prispevala Anastazija Bezsonova, je kdo v dvorani najbrž že pomislil, da se bo mariborska premoč z druge tekme prenesla v Novo Gorico. A gostiteljice so se hitro zbrale, že na peti točki tekmice ujele, razpoložena Ščuka jih je na servis Blažičeve takoj popeljala v vodstvo, ki je s šesto zaporedno točko naraslo na plus štiri. Po novem asu Blažičeve so domače že vodile z 18 : 12, Mariborčanke so se v končnici dvakrat približale na tri točke zaostanka, nazadnje pri rezultatu 20 : 23, a nato je Mlakarjeva s servisom žogo poslala v mrežo, drugo zaključno žogo pa je izkoristila Tina Lipicer Samec.

Novogoričanke tudi v drugem nizu niso puščale, Mariborčanke so jih sicer lovile, a so bile premalo razpoložene, da bi lahko nadoknadile zaostanek 9 : 16. V končnici so z asom Sare Najdičprišle do dveh točk zaostanka (21 : 23), a nato je reči v svoje roke vzela najbolj izkušena igralka na igrišču Lipicerjeva Samčeva, ki je dosegla zadnje tri točke svoje ekipe. Ta je imela tudi v tretjem nizu že prednost šestih točk, po asu Ferlinčeve je bilo 14 : 8, a nato se je razigrala Mlakarjeva, ki je uspešno zaključevala napade, s pomočjo Bezsonove je svoji ekipi zagotovila priključek, na 16. točki sta bili ekipi izenačeni. Nato si nobena ni več priigrala večje prednosti, Nova KBM Branik je prišel do zaključne žoge, z asom je drugo izkoristila Bezsonova.

Mlakarjeva in Beszonova sta četrti niz odprli, kot sta tretjega končali, njuna ekipa je po bloku Azerbajdžanke prišla do vodstva s 4 : 0. A domače so vendarle odgovorile, na 13. točki so prvič v nizu izenačile. A pri tem se niso zaustavile. Nov as Blažičeve je pomenil šesto zaporedno točko in vodstvo s 17 : 13. Gostje so nato še prišle do izida 17 : 19, a po tem je dve zaporedni točki prispevala Ščuka, Mlakarjeva je storila napako, prednost petih točk pa je več kot zadostovala, da se je tekma končala z izidom 3 : 1. Finalna serija se zdaj seli v Maribor, četrti obračun bo v torek.

1. DOL za ženske, finale, 2. tekma:

GEN-I Volley ‒ Nova KBM Branik 3 : 1 (21, 21, -24, 19) /1 : 2/

* Dvorana OŠ Milojke Štrukelj, gledalcev 600, sodnika: Markelj, Novak.

* GEN-I Volley: Kovačić, T. Blažič, Ferlinc 10, Zbičajnik, Zaplotnik, Velikonja Grbac, Kolbl, P. Blažič 19, Lipicer Samec 10, Zampedri, Grudina 14, Ščuka 20.

* Nova KBM Branik: Mlakar 26, Dobaj, Bračko 7, Bezsonova 17, Najdič 3, Kočar 1, Sobočan 3, Pintar 6, Blagne, Lorber Fijok 2.

// - izid v zmagah, igrajo na tri