Novopečeni rokometni prvoligaš iz prestolnice se krepi

Miha Tomšičje rokometno pot začel v Prulah 67. V prihajajoči sezoni bo okrepil konkurenco mestu organizatorja igre, kjer se bo za mesto v prvi postavi boril z Miho Kolmančičem in mladim ter Blažem Pintarjem. Poleg Prul in Rika Ribnice je Tomšič v Sloveniji branil še barve Olimpije, Škofje Loke, Škofljice, Slovana in Sviša. Premore tudi mednarodne izkušnje, saj je bil v preteklosti član Ferlacha in Klagenfurta. Za nove delodajalce je že igral v sezoni 2016/17, tedaj pod imenom Krim-Olimpija, ko je ta ekipa zasedla 4. mesto v 1. B DRL. Za Ribničane, s katerimi je v zadnji sezoni osvojil drugo mesto v Ligi NLB, je na 21 tekmah dosegel 23 zadetkov."Cilj v prihajajoči sezoni je obstanek, če pa smo sposobni kaj več, pa bomo videli ob začetku sezone. Dolgoročni cilj je definitivno narediti stabilen prvoligaški klub. S svojimi izkušnjami lahko ekipi veliko doprinesem in mislim, da lahko klub dvignemo na precej višji nivo, če se bomo držali sistema igre, ki nam ga bo začrtal Bojan Čotar," je misli ob podpisu sodelovanja za uradno spletno stran RZS strnil Tomšič.



Matic Pangerc je v zadnji sezoni igral pri ŠRD Škofljica in bil eden izmed glavnih nosilcev igre. S svojo višino in dobrim strelom od daleč je prepričal ljubljanskega trenerja Čotarja, da si zasluži priložnost nastopa med slovensko elito. S 54 goli je bil Pangerc najboljši strelec svoje ekipe. Ob prestopu v prvoligaški klub je povedal: "Občutki v Ljubljani so odlični, v ekipo sem se dobro vklopil, tudi treningi so na ravni prve lige. Cilj v naslednji sezoni bo zmagati na tekmah, ki bodo potrebne za obstanek, predvsem pa dokazati, da bomo dostojen tekmec vsakomur. Ekipi lahko doprinesem s svojo višino in telesno moč v obrambi.”