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Drugi športi

Novoustoličeni kralj Bulega še vedno močno motiviran

Ljubljana, 11. 10. 2026 10.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Superbike VN Češke

Prvenstvo razreda Superbike je že nekaj časa odločeno, a novoustoličeni kralj Nicolo Bulega ni izgubil teka do zmag, kar je potrdil tudi s sobotno prevlado na VN Portugalske v Estorilu, ko je bil obakrat najhitrejši na stezi. Prvi v kvalifikacijah in tudi prvi na dirki. Nedelja ponuja nova dva izziva. Tudi tokrat ima Italijan tarčo na hrbtu. Prenos dogajanja na VOYO.

SBK Portugalska
SBK Portugalska
FOTO: VOYO

Čeprav je prvenstvo odločeno, Nicolo Bulega je namreč v Cremoni dosegel enega največjih uspehov svoje kariere in že postal svetovni prvak razreda WorldSBK za sezono 2026, je italijanski dirkač sobotno dogajanje v Estorilu vzel maksimalno resno in dobil tako kvalifikacije kot tudi kasnejšo dirko. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila Španec Iker Lecuona in rojak Alberto Surra.

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
FOTO: Profimedia

Aktualni svetovni prvak je na kvalifikacijah razreda Superbike v Estorilu poskrbel za nov mejnik. Italijan je s časom 1:33,884 postavil nov rekord steze in si priboril svoj prvi najboljši startni položaj na portugalskem prizorišču ter Ducatiju zagotovil sploh prvi pole position v Estorilu.

Preberi še Bulega do nove prepričljive zmage

Nič drugače ni bilo na sami dirki, ki jo je italijanski dirkač dobil tako prepričljivo, da je ne bi mogel bolj. Skozi vseh 20 krogov je povsem nadzoroval dogajanje na stezi v Estorilu in tako prišel do nove prepričljive zmage v prvenstvu. Na odru za zmagovalce sta se Italijanu pridružila še drugouvrščeni Iker Lecuona in Alberto Surra, ki je bil tretji.

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Bulega je bil najhitrejši že v prvem delu kvalifikacij, ko je z novim rekordom kroga 1:34,105 prevzel vrh razpredelnice. V odločilnem drugem poskusu je šel še korak dlje in se kot prvi dirkač na tej stezi spustil pod mejo minute in 34 sekund. "Dan v Estorilu smo odlično začeli. vedno je lepo zrušiti rekord steze. Lepo je tukaj, upam, da bom enako razloložen v preostanku dirkaškega vikenda," je po jubilejnem desetem polu v sezoni dejal (skorajda) nepremagljivi Nicolo Bulega.

VN Portugalske Superbike
VN Portugalske Superbike
FOTO: VOYO
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superbike bulega

Bulega do nove prepričljive zmage

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