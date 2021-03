Novozelandcem ne uspe streti odpora izzivalcev

Ekipa Luna Rossa Prada Pirelli iz Italije je na prvi regati dneva zmagala s prednostjo 18 sekund. Na šesti regati pa so krmar Nove Zelandije Peter Burling in njegova posadka na Te Rehutai lahko vrnili udarec in premagali izzivalce za 1 minuto in 41 sekund. "To je bil dober zaključek še enega tesnega dne," je dejal 49-letni novozelandski olimpijski prvak Blair Tuke. Več deset tisoč navijačev in rekordna flota 1600 čolnov za gledalce so na začetku vikenda regati v zalivu Hauraki zagotovili spektakularno kuliso. Pokalni dvoboj se bo nadaljeval v nedeljo ob 4.15 po srednjeevropskem času s sedmo in osmo dirko. Kivijem, trikratnim zmagovalcem slovite regate (1995, 2000, 2017) in velikim favoritom, še vedno ni uspelo streti odpora italijanskih izzivalcev. Luna Rossa želi postati druga evropska ekipa z zmago na pokalu Amerike po švicarski navezi Alinghi v letih 2003 in 2007.

Za osvojitev najstarejšega in najpomembnejšega pokala v jadranju je potrebnih sedem zmag.