Novozelandci po neverjetnem preobratu do vodstva s 5:3

Italijani, na čelu z Jimmyjem Spithillom, so obe regati začeli bistveno bolje. V osmi so Novozelandce izrinili na stran šibkejšega vetra in tako začeli povečevati prednost. Ker za drugo današnjo plovbo razmere niso bile najugodnejše, so morali organizatorji regato skrajšati za en obrat, da bi lahko končala v omejenem času 45 minut. Italijani so po nekaj napakah, ki so si jih privoščili tekmeci, prišli do tako rekoč neulovljivih dveh kilometrov oziroma 4 minut in 27 sekund naskoka.

Spithillova posadka je nato zašla v težave. V šibkem vetru je tako žrtvovala kazen z jadranjem zunaj označenega prostora, da bi le ujela pravi veter, a rešitve tako rekoč ni bilo. Burlingtonova posadka je nadoknadila zaostanek in pozneje s skoraj štirimi minutami prednosti prečkala ciljno črto. Zagotovila si je vodstvo s 5:3.