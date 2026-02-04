Nastavki za nekaj velikega: Živa Remic ruši vse najstniške rekorde

Živa Remic je zmagala v skupini, druga v tem izenačenem teku je bila Francozinja Lena Kandissounon (2:00,84) in tretja Avstralka Caroline Bredlinger (2:00,97), obe prav tako z osebnima rekordoma. Anita Horvat, ki je na dvoranskih EP osvojila srebro v Carigradu leta 2023 in bron lani v Apeldoornu, je bila na 800 m četrta v prvi skupini in z 2:01,14 skupno sedma. Z rekordom mitinga 1:59,98 je zmagala Etiopijka Nigist Getachew. Slednja je bila druga lani na svetovnem dvoranskem prvenstvu v kitajskem Nanjingu, kjer je zlato osvojila Južnoafričanka Prudence Sekgodiso. Ta je bila z 2:04,26 zadnja, sedma v skupini, v B pa so bile še štiri hitrejše na čelu z obetavno Živo Remic. Navkljub normi na člansko SP ne gre



Šele šestnajstletna atletinja je s tretjim izidom na mitingu zlate svetovne serije v češki Ostravi sicer izpolnila normo za marčevsko dvoransko svetovno prvenstvo v Torunu, a na Poljsko ne bo potovala. "Žal ima tako strogega trenerja, da ji nastopa na dvoranskem svetovnem prvenstvu ne bom dovolil," je sporočil njen trener Gregor Grad.

Živa Remic FOTO: Olimpijski komite Slovenije

"Bravo Živa. Izjemno sem ponosen nate. Izjemna punca in izjemen rezultat. Presenečen nisem, saj tisto, kar kaže na treningih, potrjuje njen velik potencial. Z velikim užitkom jo je spremljati in opazovati njen napredek. Iz dneva v dan, iz meseca v mesec ter iz leta v leto. Posebej me je navdušilo, da je tako odtekla kljub dejstvu, da je bila celoten teden pred tekmo bolna in ni trenirala. Šele po izvidih krvnih preiskav smo se odločili, da ji damo zeleno luč za nastop v Ostravi, ki si ga je zelo želela," je pojasnil Grad.

Živa Remic je na svojem prvem večjem dvoranskem članskem mitingu tekla 2:00,73 za skupno tretji izid, kar je najboljši čas v zgodovini med mlajšimi mladinkami v Evropi v dvorani, obenem pa je postavila absolutne državne rekorde v starostnih kategorijah do 18, 20 in 23 let. "Za to zimsko sezono nimava posebnih načrtov. Tako kot že vsa leta do sedaj sva se tudi tokrat odločila, da zime ne postavljava v ospredje, temveč sva se tekme udeležila predvsem zato, da ima Živa rezultat v dvorani tudi v kategoriji U18, saj je to njeno zadnje leto v tej starostni skupini. Glavni cilj ostaja poletna sezona, na katero se tudi osredotočeno pripravljava. Poleti pa sta v načrtu EP do 18 in SP do 20 let," je cilje v sezoni strnil Grad.

Živa Remic FOTO: X

Ocenil je, da je bil potek tekme povsem v skladu z načrtom teka. "Živa je tek izpeljala točno tako, kot sva se dogovorila pred tekmovanjem. Žal pa od narekovalke ritma ni imela veliko koristi, saj je tekla predaleč pred njo in Živa ni imela zavetrja. To je ni zmotilo. Mirno je tekla v svojem ritmu in pokazala zrel pristop."