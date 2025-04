Nuša Fegic prvič v karieri v tujino

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

MKS Urbis domuje v mestu Gniezno v osrčju Poljske. Trenutno v poljskem prvenstvu zaseda peto mesto, potem ko je na 22 tekmah zbral devet zmag, neodločen izid in 11 porazov.

Tjaša Stanko in Nuša Fegic odhajata v tuijino

Po veliki pomladitvi slovenske reprezentance lansko jesen je Nuša Fegic znova oblekla slovenski dres in prevzela eno ključnih vlog. Z neustrašno igro je nase opozorila na evropskem prvenstvu, kjer je bila druga najučinkovitejša posameznica izbrane vrste. Ta se je na veliko presenečenje vseh uspela prebiti v drugi del tekmovanja. 26-letna in 169 centimetrov visoka organizatorka igre je v povprečju dosegala tri zadetke, dobre štiri podaje in dve pridobljeni žogi na tekmo.