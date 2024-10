O golu Mitje Janca govori cela Poljska

Do izteka prvega polčasa so ostale tri sekunde, toliko časa je za izvedbo napada ostalo Mitji Jancu in druščini. Prav 21-letnik, ki je pred začetkom letošnje sezone Celje Pivovarno Laško zamenjal z ambiciozno Wislo Plock, je bil tisti, ki je prvi prejel žogo v roke in se odločil poizkusiti. Težko bi mu kdo zameril, če gola ne bi dosegel, saj je pri strelih s tolikšne razdalje vselej izjemnega pomena tudi faktor sreče, a izzval jo je in bil za to nagrajen.

Dosegel je gol z oddaljenosti, od koder praviloma poizkusijo tisti z najmočnejšim strelom v moštvu in ne organizatorji igre, a Janc je tvegal in takoj postal eden junakov obračuna. Četudi je bil do konca tekme z Industrio Kielce – na Poljskem označujejo spopad dveh največjih poljskih rokometnih klubov 'sveta vojna' – še celoten drugi polčas, ravno takšni goli še dodatno okrepijo samozavest zasedbi.

Športnik z Loga pri Sevnici je ob zmagi gostiteljev z 29:25 dosegel 8 golov in bil tudi najboljši strelec obračuna, s petimi goli in dobro organizacijo napada pa se je izkazal tudi Miha Zarabec.