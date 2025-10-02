Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

'Že 15 let opozarjam na prenatrpan koledar, a igralci še vedno nismo enotni'

Šanghaj, 02. 10. 2025 18.06 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
5

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je na turnirju ATP v Šanghaju znova opozoril na preveliko število teniških turnirjev. "O prenatrpanem tekmovalnem koledarju govorim že več kot 15 let, a igralci še vedno nismo dovolj enotni, da bi se odločili za spremembe," je na turnirju na Kitajskem dejal 38-letni Srb.

Povod za tovrstno razpravo je bila odpoved prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza na turnirju v Šanghaju zaradi preutrujenosti, vidno nezadovoljstvo zavoljo prenatrpanega teniškega koledarja pa sta pred kratkim pokazali tudi Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff.

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: AP

"Že pred 15 leti sem načel to temo in dejal, da se moramo igralci poenotiti in reorganizirati koledar tekmovanja. Obstajajo posamezniki, ki ne želijo spremeniti stvari na bolje in v našo dobrobit. Igralci še vedno nismo dovolj enotni in ne vlagamo dovolj časa in energije, da bi se na tem področju zgodile spremembe," je v zvezi s tem med drugim dejal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam Novak Đoković.

Đoković se na veliko teniško sceno vrača po štiritedenskem premoru. Nazadnje je igral na odprtem prvenstvu ZDA v začetku septembra, ko ga je v polfinalu turnirja za grand slam v treh nizih premagal Alcaraz.

Prvi dvoboj v Šanghaju ga čaka v petek, pomeril se bo z leto dni mlajšim Hrvatom Marinom Čilićem.

tenis đoković koledar
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
drimtim
03. 10. 2025 13.44
+1
Ni več mlad in sedaj je prenatrpan urnik.Saj se ni treba tako gnati za denarjem.
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
02. 10. 2025 20.28
+1
Saj mu ni treba igrati na vsakem turnirju. Ampak očitno je še vedno lačen zaslužka.
ODGOVORI
2 1
zmerni pesimist
02. 10. 2025 19.28
+3
Pač ni več rosno mlad mladim je pa to všeč
ODGOVORI
3 0
štajerc65
02. 10. 2025 19.01
+2
Pač kam ne greš pa pustiš €€€€ drugim.
ODGOVORI
3 1
bohinj je zakon
02. 10. 2025 18.47
+0
Nole igraj tenis. Pust politiko.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286