'Že 15 let opozarjam na prenatrpan koledar, a igralci še vedno nismo enotni'

Povod za tovrstno razpravo je bila odpoved prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza na turnirju v Šanghaju zaradi preutrujenosti, vidno nezadovoljstvo zavoljo prenatrpanega teniškega koledarja pa sta pred kratkim pokazali tudi Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff .

"Že pred 15 leti sem načel to temo in dejal, da se moramo igralci poenotiti in reorganizirati koledar tekmovanja. Obstajajo posamezniki, ki ne želijo spremeniti stvari na bolje in v našo dobrobit. Igralci še vedno nismo dovolj enotni in ne vlagamo dovolj časa in energije, da bi se na tem področju zgodile spremembe," je v zvezi s tem med drugim dejal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam Novak Đoković.

Đoković se na veliko teniško sceno vrača po štiritedenskem premoru. Nazadnje je igral na odprtem prvenstvu ZDA v začetku septembra, ko ga je v polfinalu turnirja za grand slam v treh nizih premagal Alcaraz.

Prvi dvoboj v Šanghaju ga čaka v petek, pomeril se bo z leto dni mlajšim Hrvatom Marinom Čilićem.