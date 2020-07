Osredkar in Fideršek s prvega mesta v končnico

Na Hrvaškem so sklenili z rednim delom državnega prvenstva v futsalu. Prav zadnji, 18. krog, je postregel z dramatičnim razpletom. Novo Vrijeme, aktualni državni prvak, tam igrata Slovenca Igor Osredkar in Matej Fideršek, si je prav v zadnji tekmi zagotovil prvo mesto po rednem delu in prednost domačega terena. Makarska je z 8:0 porazila Split, ki se drugič v svoji zgodovini seli v 2. ligo. Za zmago Makarske je Osredkar prispeval zadetek, Fiderška ni bilo v ekipi.

icon-expand Igor Osredkar FOTO: Drago Perko/futsal.si DP Hrvaške, 18. krog:

Novo Vrijeme – Split 8:0



DP Hrvaške, četrtfinale:

Novo Vrijeme Apfel – MNK Alumnus Sesvete

MNK Olmissum – HMNK Vrgorac

Futsal Dinamo – MNK Uspinjača - Gimka

MNK Square Dubrovnik – Futsal klub Crnica