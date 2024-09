Ob Ani Gros na desnem zunanjem obetavna Milica Ignjatović

Rokometašice Krima Mercatorja so v novo tekmovalno leto znova zakorakala polne optimizma. Če je bolj ali manj jasno, da sta naslova državnih prvakinj in pokalnih zmagovalk označena v strategiji kluba z obvezno, je nekoliko drugače, ko je govora o evropskih ciljih. Ti so iz leta v leto višji, a ne glede na višino vlaganj in prihode vrhunskih okrepitev zadnja leta nemočno naskakujejo zaključni turnir najboljše četverice lige prvakinj. V letošnji sezoni naj bi bilo vendarle drugače, spoštovanja vreden proračun, sloves evropskega velikana, prestolnica in še kaj so razlogi, da se tudi največje zvezdnice evropskega rokometa odločajo za selitev v Krimovo družino.