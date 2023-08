Ob izteku mladinskega staža deveti na svetu

Zasedba petih slovenskih fantov je prvi udarec prejela, ko je padel Jaka Marolt, ki v nadaljevanju ni več uspel ujeti priključka z najboljšimi. To so vseskozi poskušali Jakob Omrzel, Erazem Valjavec in predvsem prvi slovenski adut Žak Eržen. Tudi oni pa so navkljub dobremu sodelovanju zamudili odločilni trenutek dirke, ko je v ospredje prišla skupina kolesarjev, ki je na koncu odločala o medaljah. Žak Eržen, ki je zadnjič nastopil na cestnem svetovnem prvenstvu med mladinci, je s svojo značilno vztrajnostjo na koncu v svoj prid odločil sprint skupine 22 kolesarjev in končal svetovno prvenstvo na 9. mestu: "Za nami je res zahtevna dirka. Glede na našo formo in pripravljenost smo zagotovo pričakovali nekaj več, ampak ni se nam vse izšlo, kot smo si želeli. Še posebej mi je hudo, ker se mi zdi, da je bila to trasa po mojem okusu. Ko smo izgubili dva kolesarja, smo bili precej prikrajšani. Žal tudi nekatere druge reprezentance niso pokazale interesa, da bi se priključili vodilnim kolesarjem. Ne vem zakaj, ampak tako je bilo."