Ob navzočnosti savdskega princa razkrili traso novega in zgodovinskega Dakarja

"Vizija in smernice naših voditeljev so nas postavili v položaj, kjer so lahko naše sanje in ambicije neskončne. S tem smo šport v Kraljevini preusmerili v pot proti uspehu. Navdušeni smo, da tako velik svetovni dogodek, kot je reli Dakar, prihaja v Kraljevino Savdske Arabije in na sploh prvič na Bližnji vzhod. Naša država in njeni prebivalci so izjemno strastni do športa, še posebej motošporta. S tem, ko bomo gostili reli Dakara želimo dirkačem pripraviti neverjetno doživetje, ki ga ne bodo nikoli pozabili. Želimo, da vsi spoznajo lepote naše države in da po celem svetu uživajo v športnem spektaklu," je na predstavitvi dejal kronski princ Abdulaziz bin Turki Al Faisal Al Saud, ki tudi predseduje komisiji za šport in športni razvoj v državi.

"Reli Dakar je več kot le dirka. To je močno sporočilo naše države, da smo odprti in da želimo v naše okolje povabiti celoten svet. To želimo doseči skozi šport, turizem in kulturo. Želimo, da vsi na svetu vidijo pravo stran naše Kraljevine, da spoznajo prijazne in dobrosrčne ljudi in da vidijo, kaj se da doseči z ambicijo in profesionalnim odnosom,"še doda kronski princ, ki zaključi: "veselimo se, da bomo lahko reli Dakar in celoten svet pozdravili v novem domu, Kraljevini Savdske Arabije." Na predstavitvi trase so bili navzoči tudi številni zmagovalci slovitega relija, med njimi je seveda izstopal Stephane Peterhansel, ki je na legendarnem reliju slavil rekordnih trinajstkrat.