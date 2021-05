Ob odsotnosti Garnbretove trije slovenski polfinali v Utahu

Vita Lukan je med 49 tekmovalkami v kvalifikacijah zasedla 23. mesto in ostala brez sobotnega nastopa. Brez polfinalnega nastopa je ostal tudi svetovni podprvak v disciplini iz leta 2014 Jernej Kruder, ki je v konkurenci 55 tekmovalcev na startu kvalifikacij zasedel 29. mesto. Najboljša v kvalifikacijah je bila Japonka Nonaka Miho, ki je kot edina preplezala vseh pet balvanov. Debevčeva je do vrha prišla štirikrat in za to porabila deset poskusov, neuspešna je bila le na zahtevnem tretjem balvanu. Tega je zmogla le Nonaka, Katji Debevec pa je uspelo zavarovati cono. Lukanova je prvi, drugi in četrti balvan preplezala v skupno štirih poskusih, na tretjem in petem pa ni prišla niti do oprimka, ki označuje sredino smeri, in je ostala brez polfinala.

Po prvem krogu moškega tekmovanja sta na vrhu s popolnim izkupičkom petih vrhov smeri JaponecJošijuki Ogata in zmagovalec uvodne tekme v Meiringenu, Čeh Adam Ondra. Anže Peharc je kvalifikacije končal na 10. mestu, Gregor Vezonik je bil 11. Najboljša Slovenca sta imela težave na drugem balvanu, dosegla sta cono, za vrh smeri pa jima je zmanjkalo. Kruderju je uspelo zavarovati vrhove treh smeri od petih, a je v dokaj izenačenem polfinalu vseeno ostal brez nastopa med najboljšo dvajseterico. Slovenska reprezentanca onstran Atlantika nastopa brez prve zvezdnice Janje Garnbret. Reprezentanci se bo zmagovalka prve balvanske tekme svetovnega pokala v sezoni v švicarskem Meiringenu pridružila na tekmovanju prihodnji teden, ki bo prav tako v Salt Lake Cityju. Med 28. in 31. majem bodo tam tekme svetovnega pokala v balvanskem in hitrostnem plezanju.