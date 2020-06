Občasni italijanski reprezentant presedlal k primorskemu rivalu

"Upam si izpostaviti, da sem tip človeka, ki da vse od sebe. Kamorkoli me športna pot vodi, imam vedno enak princip dela – garanje, delo in nikakor ne popuščati. Upam in želim si, da bi z Izolo uspeli ohraniti prvoligaški položaj, verjamem, da bo uprava moštvo še okrepila. Želim si dobrih nastopov. Slovenija je precej boljša iz vidika razvoja in kvalitete rokometa in prav sigurno mi ugaja, da nadaljujem svojo kariero v kvalitetni ligi, 15 minut od doma, kjer sicer opravljam službene obveznosti," je za uradno klubsko stran med drugim povedal novopečeni članThomas Postogna.