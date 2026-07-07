Oberstdorf bo gostil SP v nordijskem smučanju

O prireditelju nordijskega SP 2031 bi sprva morali odločati že pred slabim mesecem dni na volilnem kongresu v Beogradu, ko je vodenje Fis prevzel Alexander Ospelt, ki je zamenjal britansko-švedskega milijarderja Johana Eliascha. FIS je takrat odločitev prestavila na kasnejši termin.

Na prvem zasedanju po volitvah pa je predsedstvo FIS odločilo, da bo SP 2031 dobil Oberstdorf. Odločitev je bila gladka, saj je nemška kandidatura prejela 16 glasov, Planica pa šest.

"Zadovoljen sem, da smo pred sprejetjem tako pomembne odločitve odkrito in iskreno razpravljali. Čestitam Oberstdorfu za izjemno kandidaturo enega najpomembnejših središč nordijskega smučanja na svetu," je po potrditvi gostitelja za Fis povedal Ospelt.

Svet FIS je potrdil tudi prireditelja dveh prihodnjih izvedb svetovnega mladinskega prvenstva v alpskem smučanju. Leta 2027 bo prvenstvo gostil ameriški Lake Placid, leta 2028 pa švicarski Verbier.