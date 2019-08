Obeta se medijski spektakel: Sun se bo na Casu zagovarjal oktobra

Trikratnega olimpijskega prvaka v plavanju Kitajca Suna Janga bodo na Mednarodnem športnem razsodišču v Lozani zaslišali šele konec oktobra in ne septembra, kot je bilo to sprva načrtovano. Zaslišanje so prestavili "zaradi nenačrtovanih osebnih razlogov ene od strani" in dodal, da bo zaslišanje šele drugič v zgodovini javno, se pravi (tudi) s prisotnostjo medijev.

Jang (desno) po eni od preizkušenj letošnjega svetovnega prvenstva. FOTO: AP Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas) bo razsojalo v primeru Svetovne protidopinške organizacije (Wada) proti Mednarodni plavalni zvezi (Fina). Slednja je namreč oprostila oziroma zgolj opozorila kitajskega zvezdnika glede incidenta, ki se je zgodil pred slabim letom. Wada je tedaj nenapovedano na Kitajskem obiskala Sun Janga in mu vzela vzorec krvi, ki pa ga je nato nekdo iz njegove ekipe odtujil Wadi in epruveto razbil. Fina je pritrdila Kitajcu, češ da se predstavniki Wade niso ustrezno identificirali, in mu dovolila nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Gvangdžuju, kjer je Sun osvojil dve zlati medalji in bil vsakokrat ob podelitvi deležen protestov sotekmovalcev. Pričanje Kitajca, ki je bil zaradi dopinga že suspendiran 2014, bo zagotovo velik medijski dogodek in šele drugi takšen primer v zgodovini športnega razsodišča. Prvič se je morala javno zagovarjati prav tako predstavnica plavalnega športa, Irka Michelle Smith De Bruin, ki ji je Fina 1999 očitala, da je v vzorec urina vmešala alkohol. Cas je tedaj razsodil v prid Fine.