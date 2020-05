Obeta se obračun golfa med Tigerjem Woodsom in Michaelom Jordanom

Dvoboj konec prejšnjega tedna med dvojicamaPhil Mickelson/Tom Brady inTiger Woods/Peyton Manning si je prek televizijskih ekranov ogledalo kar 5,8 milijona gledalcev. Prireditelji so prepričani, da bi lahko finančni izkupiček in gledanost nadgradili, če bi na igrišče privabili še nekaj znanih osebnosti.

Bojda je sodelovanje že potrdil Michael Jordan, sicer navdušen golfist z veliko golfskega znanja in svojim igriščem, seznam pa naj bi dopolnili zvezdnik lige NBA Stephen Curryter igralca ameriškega nogometaTony Romoin Patrick Mahomes. "Mislim, da smo se iz prve izvedbe veliko naučili in da lahko marsikatero stvar še dopolnimo. Zanimanje je ogromno, tako da ne vidim razlogov, zakaj ne bi ponovili zgodbe," je za Los Angeles Times dejal Phil Mickelson.