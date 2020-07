Obeta se plezalni spektakel nad Ljubljanico

"Dnevni del šova bo niz plezalnih izzivov po stavbah, strukturah in ograjah v centru mesta, zvečer pa se bo plezalo na steni nad Ljubljanico, pri čemer zgrešen oprimek pomeni padec v vodo," je med drugim dejal Simon Rožnik, vodja agencije Extrem. "Letošnja izdaja tekmovanja Triglav the Rock Ljubljana bo res posebna, saj se bo v kvalifikacijah plezalo po objektih, ki so del mesta. Za napovedni film sem preplezal nekaj Plečnikovih stvaritev in lahko rečem, da je bilo drugače, kot plezanje v skali ali na umetni steni. A še vedno je to plezanje in v tem pogledu športni izziv," pa je povedal Jernej Kruder. Prvi del bo potekal od 9. do 17. uri, ko bodo na več točkah v centru Ljubljane postavljeni izzivi za plezalce. Plezalo se bo po stavbah, spomenikih, strukturah, ograjah ... Vsak izziv bo ovrednoten in tako bodo plezalci nabirali točke. Najboljših šest se bo pridružilo povabljenim plezalcem v finalu. Pravi adrenalinski šus za tekmovalce in gledalce pa bo večerni finale, ki bo ob 20. uri na posebni plezalni steni, postavljeni nad Ljubljanico. Na steni bosta istočasno tekmovala po dva tekmovalca in zmagovalec bo tisti, ki prvi pripleza do zadnjega oprimka.

Plezalo se bo lahko le z rokami, uporaba nog ne bo dovoljena. Tekmovanje bo teklo po piramidnem sistemu na izpadanje, zmagovalec iz para nadaljuje v naslednji krog, do končnega zmagovalca. Ker bo stena postavljena nad vodo, je vsaka napaka plezalca kaznovana s padcem v Ljubljanico.