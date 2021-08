Obetavna forma pred sezono: Krimovke zmagovalke memoriala v Koprivnici

Na tekmi proti Siofoku, ki je v prvem polčasu dolgo ostal v stiku z ljubljanskimi rokometašicami, po 18. minutah igre je ekipi ločil le zadetek (12:11), so varovanke Uroša Bregarja poskrbele za delni rezultat 9:3 in ušle na 21:14 ter v nadaljevanju nadzirale potek dvoboja. Razmerje moči se ni spremenilo niti v končnici, ko so na parket stopile nekoliko manj izkušene rokometašice. Tudi na peti pripravljalni tekmi je največ zadetkov dosegla Tjaša Stanko – 7. Ljubljančanke bodo nedeljo preživele v domovini, v ponedeljek pa jih čaka pot v madžarski Balatonboglar, kjer bodo na sporedu štirje dnevi skupnih priprav z Gyorom.

Že v petek zmaga

Na prvi polfinalni tekmi Memoriala Josipa Samaržije Bepa so rokometašice Krima Mercatorja ob rezultatu 32:24 nadigrale madžarski FTC. Koprivniško športno dvorano tigrice poznajo do obisti, kar je morda pripomoglo k ponovnemu odličnemu uvodu v dvoboj proti zasedbi, ki je v minuli sezoni v domačem prvenstvu premagala tudi Gyor. Prvi polčas so tigrice dobile z rezultatom 17:11. V nadaljevanju so madžarske nasprotnice nekoliko pritisnile, a zadnja četrtina tekme je znova pripadla ljubljanskim rokometašicam, ki so razliko povečale na končnih 32:24. Tjaša Stanko je dosegla osem zadetkov, Andrea Lekić ji je sledila s sedmimi.

Izida:

Krim Mercator – Siofok 36:24 (21:14)

FTC – Krim Mercator 24:32 (11:17)