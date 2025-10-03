Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Obetavni 19-letni Slovenec do prve članske pogodbe med švicarsko elito

Zug, 03. 10. 2025 19.25 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
J.B.
Komentarji
1

Švicarski hokejski prvoligaš EV Zug je sporočil, da je slovenski napadalec Nik Christian Petrovič podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo. Devetnajstletnik bo v dresu Zuga ostal vsaj do leta 2028.

Nik Christian Petrovič se je klubu pridružil leta 2021 v selekciji U17, zdaj pa že tretjo sezono zapored nastopa za ekipo U21 Elite, kjer je tudi prvi strelec – na desetih tekmah je dosegel devet zadetkov in šest asistenc, so med drugim sporočili na klubski spletni strani. 

Nik Christian Petrovič navdušuje v Švici.
Nik Christian Petrovič navdušuje v Švici. FOTO: evz.ch

Poleg mladinskega hokeja je Petrovič že okusil tudi člansko raven: lani je bil za pet tekem posojen drugoligašu EHC Churu, letos pa je že nastopil tudi v Ligi prvakov, kjer švicarski klubi nimajo omejitve glede števila tujih igralcev.

"S svojimi predstavami in vodstvenimi sposobnostmi v naših mladinskih selekcijah si je Nik več kot zaslužil prvo profesionalno pogodbo," je ob podpisu dejal generalni direktor kluba Reto Kläy.

Od naslednje sezone bo Petrovič nastopal s švicarsko licenco, kar pomeni, da ne bo več štel med tuje igralce, so še zapisali pri Zugu. Mladi Slovenec velja za enega najbolj obetavnih talentov svoje generacije, v Švici pa pričakujejo, da bo v prihodnjih letih pomembno prispeval tudi v članski konkurenci.

hokej Nik Christian Petrovič
Naslednji članek

Vodišek na SP po točkah ujel drugouvrščenega Stragiottija

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
xRayx
03. 10. 2025 19.52
Da le ne bo igral za švico, kot tisti "norvežan".
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256