Obetavni 19-letni Slovenec do prve članske pogodbe med švicarsko elito

Nik Christian Petrovič se je klubu pridružil leta 2021 v selekciji U17, zdaj pa že tretjo sezono zapored nastopa za ekipo U21 Elite, kjer je tudi prvi strelec – na desetih tekmah je dosegel devet zadetkov in šest asistenc, so med drugim sporočili na klubski spletni strani.

Poleg mladinskega hokeja je Petrovič že okusil tudi člansko raven: lani je bil za pet tekem posojen drugoligašu EHC Churu, letos pa je že nastopil tudi v Ligi prvakov, kjer švicarski klubi nimajo omejitve glede števila tujih igralcev.

"S svojimi predstavami in vodstvenimi sposobnostmi v naših mladinskih selekcijah si je Nik več kot zaslužil prvo profesionalno pogodbo," je ob podpisu dejal generalni direktor kluba Reto Kläy.

Od naslednje sezone bo Petrovič nastopal s švicarsko licenco, kar pomeni, da ne bo več štel med tuje igralce, so še zapisali pri Zugu. Mladi Slovenec velja za enega najbolj obetavnih talentov svoje generacije, v Švici pa pričakujejo, da bo v prihodnjih letih pomembno prispeval tudi v članski konkurenci.