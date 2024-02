Objokana in nemočna: težavam Badose ni videti konca

Bolj kot sam poraz bodejo v oči številne poškodbe, zaradi katerih je morala Badosa v dozdajšnjem delu kariere kar 32-krat predčasno zaključiti svoje dvoboje. Prizori objokane in nemočne odlične španske teniške igralke so le nekaj trenutkov po (zadnji) predaji obšle svetovni splet. Tako madridska Marca poroča o vse večjem obupu Badose, ki je v zadnjih dveh letih z drugega mesta na lestvici WTA zdrsnila na trenutno 74. mesto.

"Solze so le delček tega, kar naša teniška igralka občuti v zadnjem obdobju. Ko se enkrat navadiš na vrhunske dosežke in nato doživiš precejšen padec, potrebuješ lep čas, da se vrneš na stara pota. Upamo, da bo Paula našla pravo pot nazaj," so med drugim zapisali v Marci.

Oboževalci sočustvujejo s svojo ljubljenko in ji prek družbenih omrežij pošiljajo spodbudne besede, toda težavam Badose ni videti konca. "Ko bo enkrat začutila, da lahko igra brez takšnih in drugačnih ovir, bo to znova stara dobra Paula," so še dodali pri uglednem španskem športnem časniku.