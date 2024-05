Obračun Ormožanov in Celjanov imel tudi 'tretji polčas'

Ormožani so po veliki zmagi nad Celjem prišli do 14. letošnje zmage. Z 32 osvojenimi točkami so na petem mestu prvenstvene lestvice, toliko točk ima tudi četrta Krka. Celjani so doživeli šesti poraz letos, na tretjem mestu, kjer bodo tudi sklenili sezono, pa imajo 37 točk. Derbi predzadnjega kroga prvenstva v Ormožu je imel še "tretje dejanje", ko je prišlo do množičnega prerivanja, zapele so celo pesti. Več v priloženem videu.