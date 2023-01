Oče Novaka Đokovića na OP Avstralije ob ruskem simbolu 'Z': Živeli Rusi

Ruska in beloruska zastava sta na prizoriščih OP Avstralije letos prepovedani, kljub temu pa je na posnetku, ki se je pojavil na Youtubu, oče favorita omenjenega turnirja poziral skupaj z navijačem, ki je nosil majico z znakom 'Z' in v rokah imel rusko zastavo.

V nadaljevanju ni popolnoma jasno, ali Sržan Đoković ali nekdo drug v bližnji okolici doda: "Živeli Rusi." Dogodki so sledili četrtfinalnemu obračunu Novaka Đokovića in Rusa Andreja Rubljova. Med srečanjem je skupina navijačev pred Rod Laver Areno razkazovala rusko zastavo s podobo ruskega predsednika Vladimirja Putina. Skupini je pristopila lokalna policija in jih izgnala iz Melbourne parka, kjer poteka OP Avstralije.

"Manjša skupina ljudi je po sredinem srečanju razkazovala neprimerne zastave in simbole ter grozila varnostnikom, posledično je ta skupina bila odstranjena s prizorišča," so zapisali na teniški zvezi Avstralije. Novi incidenti bi lahko sledili že danes in čez vikend, saj bi v ženskem finalu lahko nastopili dve beloruski igralki Viktorija Azarenka in Arina Sabalenka.