Na stadionu Citi Field v New Yorku, domu moštva New York Mets, se je med bejzbolsko tekmo odvil prizor, ki je v hipu zaokrožil po družbenih omrežjih. Med srečanjem je proti tribuni priletela bejzbolska palica, zaradi česar so se številni gledalci nagonsko umaknili in skušali izogniti morebitnemu udarcu. Eden izmed navijačev pa je ostal presenetljivo miren.

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Moški, ki je tekmo spremljal z dvema sinovoma, je v odločilnem trenutku pokazal izjemno zbranost. Medtem ko je v levi roki držal kozarec piva, je z desno prestregel letečo palico in obenem zaščitil svoja otroka. Posnetek nenavadnega dogodka je hitro postal viralen, številni uporabniki družbenih omrežij pa so navdušeno komentirali njegovo reakcijo. Oče je pravi MVP tekme, je zapisal eden izmed gledalcev. Drugi je v šaljivem slogu dodal: "Rešil je družinsko prihodnost. Takšna statistika sodi naravnost v Hram slavnih."

Čeprav se je vse skupaj končalo brez poškodb, je prizor postal eden najbolj nepozabnih trenutkov tekme. Navijači so se strinjali predvsem v enem: oče je v nekaj sekundah pokazal vrhunske reflekse, očetovski instinkt in zavidljivo sposobnost, da tudi v kaosu ne polije piva.