Ocvirk: Elverum igra zelo dobro, a tudi divja in dela napake

Celje in Elverum sta v ligi prvakov dosegala štiri poraze. Obe ekipi tako lovita prvo zmago, s katero bi se odlepila z dna lestvice skupine A. V njej vodi PSG z osmimi točkami, drugi je Flensburg s sedmimi, sledita Barcelona in Aalborg s po šestimi ter Pick Szeged s petimi. Brez točke je poleg Celja in Elveruma še Zagreb. Šest ekip napreduje v drugi del, Celjani pa bodo najbrž bitko za (vsaj) šesto mesto bili prav z Elverumom in Zagrebom.

"V domačem prvenstvu, ki je za nas prioriteta, saj prvo mesto vodi v Ligo prvakov, smo suvereni. Tekmece premagujemo z veliko razliko, v ligi prvakov pa nam ne gre vse po načrtih. Sicer smo doma odigrali res dve dobri tekmi, bili blizu, a na koncu nam je zmeraj nekaj zmanjkalo. Zagotovo nam manjka izkušenj pa tudi moči, saj se borimo proti močnejšim nasprotnikom," je povedal trener Celja Tomaž Ocvirk.

Za Celjane je to pravzaprav že tekma leta, ki bo dala marsikatere odgovore o tem, ali resno lahko računajo na preboj v drugi del evropskega tekmovanja."Zelo zahtevna tekma, zelo zahteven nasprotnik. Norvežani kažejo odlične partije v Ligi prvakov, bili so konkurenčni tako Parizu kot Barceloni. Gre za ekipo, sestavljeno iz skandinavskih igralcev, igrajo hitro. Nevarni so z vseh položajev. Krila so njihovi najboljši igralci, a v tej igri tudi divjajo in delajo veliko tehničnih napak. To je naša prednost, da jih z našo agresivno obrambo prisilimo v napake," je recept za uspeh opisal Ocvirk.