Ocvirk po koncu evropske sezone: Poškodba Šarca je bila ključna

Odlični hrvaški reprezentant se je huje poškodoval že v zgodnji fazi prve tekme osmine finala proti PSG-ju v celjski dvorani Zlatorog. Od tistega trenutka naprej četa Tomaža Ocvirka ni bila prava, kar so prekaljeni mojstri rokometne igre na nasprotni strani znali izkoristiti oziroma kaznovati vsako celjsko napako.

"Čestitke Parizu za zmago tudi na povratni tekmi in napredovanje v četrtfinale. Naš glavni cilj je bil pokazati, da smo imeli v Celju slab dan, na katerega je zelo vplivala poškodba Josipa Šarca. Predvsem v prvem polčasu smo z agresivno igro v obrambi pokazali naš pravi obraz, se dobro kosali z domačini in zaostajali za le dva zadetka. Dobro smo nadaljevali tudi v drugem polčasu, nato pa nekje od 40. minute naredili preveč napak, padli smo v črno luknjo, delali neumne napake v napadu in igrali drugače, kot smo se dogovorili, kar je Pariz znal kaznovati. Vseeno je bila to dobra izkušnja za moje fante, na evropski rokometni zemljevid smo znova postavili kar nekaj novih imen, sedaj pa moramo nadaljevati z dobrim delom in misli povsem usmeriti v domače prvenstvo,"je po srečanju v francoski prestolnici dejal strateg celjskih rokometašev Tomaž Ocvirk.