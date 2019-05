Ocvirk po novem celjskem naslovu: Veliko ljudi si je želelo, da nam ne bi uspelo

Varovanci Tomaža Ocvirka so v osmem krogu končnice za prvaka izkoristili prvo zaključno žogo za ubranitev naslova, dva kroga pred koncem pa imajo pred drugouvrščenimi Velenjčani štiri točke prednosti in bodo tudi v primeru porazov proti Škofjeločanom in Velenjčanom osvojili naslov državnega prvaka, saj so na minulih treh tekmah vselej premagali tekmece iz Šaleške doline.

Celjska zasedba je najbolj uspešna slovenska rokometna ekipa vseh časov. Drugi na večni lestvici so Velenjčani, ki so doslej trikrat osvojili državno prvenstvo, po enkrat so slavili še Koprčani in Prulčani.

Celjane spet čaka kadrovanje v poletnem prestopnem roku, saj se bo klub po zadnji tekmi sezone poslovili od osmih igralcev, ki grofe napovedano zapuščajo. "Vesel sem, da smo pokazali predstavo, s katero smo si že v prvi priložnosti zagotovili zasluženi naslov državnih prvakov. Ni bilo lahko, za nami je zahtevna tekma, v kateri smo pokazali kako se bori za celjski dres. Zato velike čestitke fantom za predstavo in borbo. Veliko je bilo pritiskov in veliko ljudi si je želelo, da nam ne bi uspelo. Zato hvala fantom, da so pokazali, da smo najboljši v Sloveniji, hvala navijačem, ki nas podpirajo skozi vso sezono v dobrem in slabem. Danes se bomo poveselili, saj si to zaslužimo, zasluži si ekipa in ta velik klub. Nato pa nas čakata še dve tekmi, ki ju želimo korektno oddelati ter 31. maja dvigniti pokal za ta naslov," je za uradno klubsko spletno stran po predčasni osvojitvi naslova prvakov povedal trener Tomaž Ocvirk.