Ocvirk po zmagi v Zagrebu: Hvala igralcem, ponosen sem, da sem njihov trener

Celjski pivovarji so po lanski prvi zmagi v Zagrebu, sedaj dodali še drugo, enako pomembno, ki je poskrbela za prvi točki v tej sezoni. Največ zadetkov sta za pivovarje dosegla Tilen Kodrin in Gal Marguč , po 7, Patrik Leban 6, Filip Ivić pa je zbral 14 obramb, na drugi strani pa je Patrik Vlah dosegel 5 zadetkov. Celjski igralci so se po tekmi, kot piše na uradni spletni strani kluba, vsi v en glas zavedali, da bo za uresničitev cilja potrebno točk osvojiti še kar nekaj, a s predstavo, kot so jo pokazali v Zagrebu, se jim za to ni bati. Naslednji teden namreč prihaja naslednji pomembni obračun, saj v Zlatorog prihaja Zaporožje, še eden neposredni tekmec za napredovanje.

Tekma bo v sredo, 28. oktobra v dvorani Zlatorog, ko bo potrebno pokazati enako dobro predstavo. "Hvala igralcem, poklon, takšna borba, takšna želja, angažiranost skozi celotno tekmo, zbranost v napadu, res sem ponosen, da sem njihov trener. Naj bo to danes dovolj, govorili smo na igrišču,"je bil po tekmi v izjavi za uradno spletno stran kluba vesel trener Tomaž Ocvirk. "Čestitke soigralcem, čestitke vsem na tej odlični igri. Bilo je samo vprašanje časa kdaj nam bo uspelo sestaviti takšno predstavo na tekmi. In to se je zgodilo danes tu, tako kot smo napovedali. Prišli smo visoko motivirani in pokazali, da nas niso samo besede in na igrišču pustili srce. Je pa to le prvi korak, do cilja je še daleč in tega se moramo zavedati, čeprav si danes zaslužimo malce slavja,"pa je dodal krožni napadalecVid Poteko.