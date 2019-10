'Od desetih dvobojev z Nadalom in Federerjem jih Đoković dobi vsaj osem'

Tam je Novak Đokovićz zmago nad švicarskim veteranom Rogerjem Federerjemdvignil še svojo peto lovoriko in skupno 16. v seštevku velikih slamov. Goran Ivanišević, tudi sam zmagovalec epskega finala v Wimbledonu leta 2001, je v pogovoru za The Daily Telegraphsrbskega zvezdnika postavil povsem na vrh "velike trojice", ki jo Đoković že lep čas sestavlja skupaj s Federerjem in Špancem Rafaelom Nadalom.

"Đoković je najbolj popoln od velike trojice,"je prepričan Ivanišević. "Ne moreš imeti večjega privilegija ali večje časti, kot je trenirati Đokovića. Posluša, govori, sprašuje, teh kvalitet nima veliko igralcev, ki sem jih treniral. Po mojem mnenju, če bi Federer, Nadal in Đoković igrali svoj najboljši tenis na desetih dvobojih, bi jih Đoković dobil vsaj osem."

'Federerja ne moreš podcenjevati'

48-letni Splitčan je še povedal, da ga je najbolj navdušila "psihična trdnost" 16 let mlajšega Beograjčana, prepričan pa je, da tako Đoković kot Nadal in Federer še niso rekli zadnje besede, ko gre za zbiranje največjih naslovov.

"Najbolj me je presenetila njegova psihična trdnost in to, s kakšno resnostjo se vsakodnevno spopade s treningi. Neverjetno. Užitek je biti tukaj in tako je moje trenersko življenje veliko lažje,"je dodal Ivanišević.

"Rafa Nadal bo osvojil še več naslovov v Roland Garrosu in gotovo bo presegel 20 velikih slamov. Đoković prav tako, Rogerja Federerja pa ne moreš podcenjevati. Še vedno sicer razmišlja o Wimbledonu, ko so ljudje govorili, da ima 21. že osvojenega. To boli, toda Roger bo gotovo osvojil še kakšen slam več."