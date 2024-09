Od ideje za etapo, ki je nastala v garaži, do evropskega prvenstva?

Zamisel za dirko je nastala že davnega leta 1998, ko je bil organiziran motošov v Meblu: "Ideja je bila, da bi organizirali reli, ki bi štel tudi za državno prvenstvo. A zaradi različnih okoliščin je načrt žal splaval po vodi." Nato pa je prišlo leto 2012, ko so na Banjški planoti organizirali prvo dirko. "Prvi Rally Nova Gorica je bil bolj tipanje terena, ugotavljanje, kakšen je odziv med dirkači in ljudmi," je povedal predsednik organizacijskega odbora.

Takrat je imela dirka le eno etapo, dolgo zgolj 10 kilometrov. A dirka se je prijela in že v svojem prvem letu žela izjemen uspeh – tako po številu prijavljenih dirkačev kot po odzivu številnih obiskovalcev. In ko je bil novogoriški reli še vedno v povojih, so si organizatorji zadali cilj, da bodo prireditev na vsake dve leti nadgradili, česar so se nato tudi držali. Dirka je rasla, tako po številu hitrostnih preizkušenj in številu dni kot tudi po obiskanosti in številu dirkačev. Leta 2017 se je osnovnemu dogodku pridružil prvi MAHLE Eco Rally.

In namigi se kar vrstijo in vrstijo. Na morebitno veliko spremembo na Goriškem je na četrtkovi tiskovni konferenci nakazal tudi novogoriški župan Samo Turel, prav tako je intenzivne pogovore potrdil tudi Renato Hvala.

Bo torej Nova Gorica – in z njo tudi Slovenija – naposled le dočakala dolgopričakovano evropsko prvenstvo v reliju? "Upanje, da bo novogoriški reli kmalu vpisan na koledar evropskega prvenstva, ostaja. Potrditve sicer še nimamo, a upamo, da bomo kaj več vedeli že kmalu po novem letu," je dejal. Bi morda lahko to sovpadlo z evropsko prestolnico kulture, ki Novo Gorico in sosednjo Gorico čaka v letu 2025?

97 posadk, 12 različnih držav

MAHLE 12. Rally Nova Gorica se medtem v Novo Gorico in okoliške kraje vrača v četrtek in tudi tokrat so organizatorji poskrbeli za nekaj novosti. Hvala je razkril: "Celoten dogodek traja dan dlje. V četrtek bodo tako potekali verifikacije, tehnični pregledi in popisi za tekmovalce. Zvečer pa bo sledil ceremonialni start."

Priljubljena hitrostna preizkušnja superspecial bo potekala v petek zvečer. Nekoliko so organizatorji sprostili tudi soboto, ko bo v primerjavi z lanskim letom ena hitrostna preizkušnja manj. Podobno bo tudi v nedeljo, ko bodo potekale tri hitrostne preizkušnje, nato pa bo zvečer še podelitev nagrad.