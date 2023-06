Od Pariza se poslavlja Taylor Fritz, Swiatek zanesljiva

Pri dekletih sta se v osmino finala prebili prva igralka sveta, Poljakinja Iga Swiatek, in tudi lanska finalistka, Američanka Coco Gauff, pri moških je to uspelo četrtemu nosilcu in lanskemu finalistu Norvežanu Casper Ruudu, in šestemu nosilcu, Dancu Holgerju Runeju. Iga Swiatek je za napredovanje potrebovala le 51 minut boja z 80. igralko sveta, Kitajko Wang Xinyu, pri tem pa ni izgubila niti igre. Na treh dvobojih turnirja tako ostaja le pri štirih izgubljenih igrah, očitno je, da ji poškodba pred Parizom ni pustila večjih posledic. "To je bil soliden nastop. Pri taki premoči ni lahko ostati discipliniran in osredotočen. Res sem lahko zadovoljna," je dejala Swiatek. Poljakinja, ki je naslov osvojila tudi leta 2020 in cilja na četrto zmago na turnirjih za grand slam, se bo za uvrstitev v četrtfinale pomerila z zmagovalko odprtega prvenstva ZDA 2019, Kanadčanko Bianco Andreescu, ali Ukrajinko Lesjo Curenko.

Pot do vnovičnega pokala bi ji lahko olajšal umik wimbledonske prvakinje Jelene Ribakine, s katero bi se lahko srečala v polfinalu, a je ta zaradi bolezni predala dvoboj tretjega kroga Španki Sari Sorribes. "Dva dneva se počutim slabo. Sinoči sploh nisem spala, imela sem vročino in glavobol, težko sem dihala. Poskušala sem se ogreti za dvoboj, a ugotovila, da igranje nima smisla," je povedala 23-letna Kazahstanka. Sorribes bo tako prvič igrala v drugem tednu turnirjev za grand slam. Za uvrstitev v četrtfinale se bo pomerila z Beatriz Haddad Maio, ki je postala prva Brazilka z uvrstitvijo v osmino finala tega turnirja po letu 1979, za to je morala Ugnati Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo.

Gauff, šesta igralka sveta, lani finalistka Roland Garrosa, je zaustavila pohod 16-letne Rusinje Mire Andrejeve. Prvi niz je sicer po podaljšani igri izgubila, nato pa naslednja dva dobila s 6:1. Andrejeva, na lestvici WTA je na 143. mestu, se je na glavni turnir uvrstila skozi kvalifikacije in je bila najmlajša igralka, ki se je uvrstila v tretji krog po letu 2005. "Mira je mlada, pred njo je odlična prihodnost. Zagotovo se bova še velikokrat srečali," je prepričana 19-letna Gauff, Američanka se bo za mesto v četrtfinalu pomerila S Slovakinjo Anno Karolino Schmiedlovo.

Nekaj težav je imela sedma nosilka, Tunizijka Ons Jabeur. Proti Srbkinji Olgi Danilović je izgubila prvi niz, izenačen je bil drugi, ki pa ga je favoritinja na koncu dobila. Dobro je začela tudi tretjega, v katerem si je Srbkinja poškodovala gleženj, tako da ni več nudila pravega odpora. Naslednja tekmica Tunizijke bo Američanka Bernarda Pera.