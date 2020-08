Od petka prvi veliki obračun Rogličeve Jumbo-Visme proti Ineosu

Čeprav gre le za preizkušnjo tretjega ranga svetovne kolesarske serije (2.1), bo zaradi številnih sprememb v koledarju zaradi pandemije novega koronavirusa Tour de l'Ain ena najpomembnejših preizkušenj pred nastopom na sloviti francoski tritedenski pentlji. Prvič bo namreč jasno, kako deluje sistem s tremi kapetani v nizozemskem moštvu Jumbo-Visma. Prav tako bo jasno, kako se bodo Primož Roglič, Steven Kruijswijkin predvsem Tom Dumoulin, ki bo dirkal prvič po 14 mesecih, znašli v boju s podobnim trojčkom pri Ineosu. Tega sestavljajo zmagovalci zadnjih petih Tourov, Kolumbijec Egan Bernal(2019) ter Britanca Geraint Thomas(2018) in Chris Froome(2015, 2016 in 2017).

Medtem ko je Bernal že pokazal izjemno pripravljenost v nadaljevanju kolesarske sezone z zmago na La Route d'Occitanie, je forma predvsem Thomasa ter obeh Nizozemcev Kruijswijka in Dumoulina velika neznanka, medtem ko je Froome daleč od starega blišča. Roglič je na drugi strani z nastopi na državnem prvenstvu ter z dvoboji s Tadejem Pogačarjemvendarle pokazal, da bo zelo nevaren v nadaljevanju sezone na najvišji ravni.

Pred dirko po Franciji, ki se bo začela 29. avgusta, ima v svojem programu 30-letni Kisovčan predviden le še nastop na kriteriju Dauphine. To pa v preteklosti ne ravno priljubljeno dirko po Ainu, ki se bo začela v petek z bolj kot ne ravninsko etapo od Montreal-la-Cluseja do Ceyzeriata (139,5 km), postavlja ob bok največjim pripravljalnim preizkušnjam pred velikimi pentljami v letošnji sezoni. Odločitev o zmagovalcu dirke po Ainu bo zagotovo padla v drugi etapi od Lagnieuja do Lelex Monts-Jure oz. tretji, ki bo skoraj identična kot 15. etapa dirke po Franciji s ciljem na slovitem Grand Colombierju 13. septembra.

Ob Rogliču na startu tudi Quintana, Porte in Mollema ter Pogačarjev moštveni kolega Fabio Aru

Roglič z izjemo dirkanja na slovenskih tleh v domači konkurenci ni tekmoval vse od 20. oktobra lani, ko je sezono zaključil na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze. V treh tednih pa bo moral zdaj storiti kar največ, da se spozna s konkurenco in pripravi na Tour, ki je edini pravi cilj slovenskega zvezdnika v tej sezoni.

Od velikih favoritov bo na dirki po Ainu nastopil še Kolumbijec Nairo Quintana(Arkea-Samsic), ki je po menjavi moštva blestel v prvem delu sezone pred prekinitvijo zaradi pandemije. Tu sta še dvojec Trek-Segafreda Avstralec Richie Portein Nizozemec Bauke Mollema, ki sta vedno v krogu kandidatov za najvišja mesta na največjih dirkah. Zanimivo pa bo videti, kako se bo pri UAE Team Emirates znašel Italijan Fabio Aru, domnevni kapetan moštva za Tour.

V karavani kolesarstva so sicer prepričani, da bo tam kapetan zgolj 21-letni Pogačar, ki se v teh dneh pripravlja na klasiko Milano-San Remo, ki bo v soboto. Bi pa lahko nastop Aruja že ponudil vpogled v pripravljenost Italijana, ki v zadnjih letih na najvišji ravni ni storil nič posebnega. Prva etapa dirke po Ainu se bo začela v petek, končala pa v nedeljo.