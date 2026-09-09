Od pomivanja krožnikov v hotelu do olimpijske medalje

Z uvrstitvijo formule kite na seznam olimpijskih športov so se Toniju Vodišku odprla vrata na največji športni oder. Ko je leta 2024 v Parizu oziroma Marseillu postal olimpijski podprvak, je poplačal trud sebe in celotne ekipe. Njegova zgodba pa se ni začela na bleščečih olimpijskih vodah Azurne obale, temveč v domačem hotelu, kjer je v otroštvu velikokrat prijel za marsikatero opravilo: "Da sem imel za sladoled in kolo," je povedal našemu novinarju Maticu Flajšmanu.

"Začel sem s pomivanjem krožnikov, nato so prišli na vrsto še strežba, pomivanje krožnikov ter prostorov. Tako sem rasel in se vsak dan naučil nekaj drugega. Enkrat mi je oče zadal nalogo, da popravim umivalnik. Sliko sem poslal vodovodarju, ki mi je pojasnil, kaj moram storiti," je povedal 26-letni Primorec, pred katerim je izredno pomemben del sezone.

Na evropskem prvenstvu v formuli kite v Gökovi v Turčiji je po prvih petih odjadranih regatah na devetem mestu s 17 točkami. Veliko bolj kot to pa ga zanimajo olimpijske kvalifikacije, ki se bodo odvile januarja: "To je najpomembnejši del sezone, saj ciljam na novo olimpijsko medaljo."