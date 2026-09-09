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Drugi športi

Od pomivanja krožnikov v hotelu do olimpijske medalje

Ljubljana, 09. 09. 2026 08.42 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Matic Flajšman
Sprejem olimpijcev v Kopru

Toni Vodišek je bil nekoč fant, ki je preživljal mladost na plaži in kajtal. Športna pot pa ga je nato čez raznorazne prepreke vodila do olimpijskih iger v Parizu, kjer je pred dvema letoma osvojil zgodovinsko srebrno medaljo. Slovenec pa ima za sabo navdihujočo zgodbo, ki jo je začel s pomaganjem v družinskem hotelu, kjer je pridobil navade, ki so ga privedle do velikega uspeha.

Z uvrstitvijo formule kite na seznam olimpijskih športov so se Toniju Vodišku odprla vrata na največji športni oder. Ko je leta 2024 v Parizu oziroma Marseillu postal olimpijski podprvak, je poplačal trud sebe in celotne ekipe. Njegova zgodba pa se ni začela na bleščečih olimpijskih vodah Azurne obale, temveč v domačem hotelu, kjer je v otroštvu velikokrat prijel za marsikatero opravilo: "Da sem imel za sladoled in kolo," je povedal našemu novinarju Maticu Flajšmanu.

"Začel sem s pomivanjem krožnikov, nato so prišli na vrsto še strežba, pomivanje krožnikov ter prostorov. Tako sem rasel in se vsak dan naučil nekaj drugega. Enkrat mi je oče zadal nalogo, da popravim umivalnik. Sliko sem poslal vodovodarju, ki mi je pojasnil, kaj moram storiti," je povedal 26-letni Primorec, pred katerim je izredno pomemben del sezone.

Na evropskem prvenstvu v formuli kite v Gökovi v Turčiji je po prvih petih odjadranih regatah na devetem mestu s 17 točkami. Veliko bolj kot to pa ga zanimajo olimpijske kvalifikacije, ki se bodo odvile januarja: "To je najpomembnejši del sezone, saj ciljam na novo olimpijsko medaljo."

toni vodišek kajtanje olimpijske igre

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KOMENTARJI4

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stiing
09. 09. 2026 09.55
Ja to so te k imaj radi filmske rocky zgodbe .. iz nic sem dosegel uspeh .. ljudje ni mi bilo lahko Resnica pa ,da so mel ,al pa še imajo, hotel in je delal tm kjer mu manjkalo ni popolnoma nič. Čista "rocky " zgodba z kajtanjem in žuranjem 😄😄 noro😉
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0 0
sseebbaa
09. 09. 2026 09.36
skratka jedel je z zlato žlico in sral iz polne riti...potem je lahko treniral
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+3
3 0
krjz
09. 09. 2026 09.16
drgač je pa 5. ne 9. ;)
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+1
1 0
krjz
09. 09. 2026 09.08
Že držimo pesti na novo odličje kolega.
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+2
2 0
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